أصحاب هذه المهن معرضون أكثر من غيرهم للخيانة الزوجية

لطالما كانت مشكلة الخيانة الزوجية إحدى أهم العوامل و أكثرها تسببا في حوادث الإنفصال والطلاق الأمرالذي يؤدي الى التفكك الأسري.

أجرى موقع المواعدة "آشلي ماداسيون" دراسة شملت آراء أكثر من ألف مشترك حول أسباب الخيانة و العوامل التي تدفعهم لذلك.

ونشرت صحيفة "indiatimes" الهندية، الإستطلاع والمثير فيه بأن الخيانة الزوجية تتفاوت بين الأشخاص تبعا للمهن التي يعملون بها.

ففي المرتبة الثالثة عشر والأخيرة جاء أهل السياسة والعاملون بالثقافة والفنون كأقل الأشخاص المعرضين للخيانة الزوجية.

واحتل العاملون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي المرتبة الثانية عشر.

وجاء العاملون في القطاع المالي والتعليم في المرتبة التالية بنسبة الخيانة الزوجية، حيث أكد 9 في المئة من المشاركين بالإستفتاء بقيامهم بالخيانة الزوجية.

وحل قطاع ريادة الأعمال في المراكز الثلاث الأولى كون هذا القطاع يحتاج للوقت و التعرف على الأشخاص والتقرب منهم.

بينما احتل قطاع تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في القائمة ومهنة الطب حلت ثانيا.

وفي المرتبة الأولى جاء أصحاب الحرف المهنية المرتبطة بالبناء و السباكة و اللحام في مقدمة المهن التي أبدى فيها أصحابها نسبة مرتفعة من الخيانة الزوجية.