محاكمة 170 سعوديا بتهم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تلقت السلطات السعودية أكثر من 75 بلاغا ودعوى قضائية تم رفعها في محافظة جدة خلال 3 أشهر بحق 170 رجلا وامرأة وجهت إليهم تهم السب والشتم والقذف، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادرها قولهم بأن المحاكم نظرت أيضا في دعاوى ابتزاز واختراق لتطبيقي سناب شات وإنستغرام، ونشر مقاطع مخلة عبر واتساب.

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE تفاقم مشكلة سرقة حسابات "واتساب" وتهديد مالكيها بنشر محتواها إلى الأصدقاء

من جانبه صرح المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي بأن الإساءة لمسؤولين ومشاهير في الرياضة والفن والإعلام والتعريض بهم بالسب والشتم والقذف عبر التغريدات ورسائل الواتساب والسناب شات، تمت مواجهتها بأحكام قضائية حاسمة.

وأشار الغامدي إلى أن مجلس القضاء حسم الخلاف في جهة الاختصاص في قضايا القذف والسب والشتم والتشهير التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيده على اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في جرائم السب التي تتم في مواقع التواصل؛ باعتبارها جرائم إلكترونية.

وحذرت المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من السب والشتم عن طريق الواتساب أو البرامج والتطبيقات الأخرى؛ لأن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة.

في سياق آخر، وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن واتسآب، يختبر حاليا خاصية جديدة لن تجعل المستخدم مضطرا لمغادرة التطبيق، من أجل تصفح رابط معين مرسل له.

وسيزود واتسآب تطبيقه بخاصية "التصفح الآمن"، والذي يسمح للمستخدم بالإطلاع على أي رابط مرسل له من داخل التطبيق ومن دون الخروج منه.

ووعدت "واتسآب" بأن يكون المتصفح الجديد "آمنا" بصورة كاملة، وآليات أمان متطورة، والتي ستضمن بصورة كاملة خصوصية مستخدمه وعدم اختراق أي بيانات له.