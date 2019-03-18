وافد يختلي بفتاة ويقتلها داخل مركز "مساج" في الإمارات

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy الحكم على وافد سرق حذاء من أمام مسجد في الإمارات

وفي التفاصيل، كانت المرأة حبيبة سابقة للوافد "آسيوي الجنسية" ونشبت بينهما خلافات حين استلمت منه مبالغ مالية بعد أن وعدته بالزواج، ليقدم على أثرها بخنق الفتاة حتى الموت بواسطة "منشفة"، وفقا لصحيفة " الإمارات اليوم ".

واعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه توجه إلى أحد مراكز المساج بمنطقة الكرامة، والتقى بالمجني عليها، وبعد تدليكه مارست معه الجنس، وأعجب لكونها جميلة فعرض عليها الزواج، مقابل إعطائها 5000 درهم كانت بحوزته، فوافقت وأعطاها المبلغ وتبادلا أرقام الهواتف، وكانا يتواصلان عبر "واتسأب"، ونشأت بينهما علاقة غرامية، ودأب على تحويل رصيد هاتفي لها، وطلبت منه ذات مرة 2000 درهم بدعوى أن أمها مريضة وفي حاجة للعلاج، فأعطاها المبلغ واستمرت العلاقة فترة، إلى أن حجبت رقمه فجأة وتوقفت عن التواصل معه، فجنّ جنونه لأنها فعلت ذلك، بعد أن رفض إقراضها مبلغاً إضافياً.

وأضاف أنه ظل يبحث عنها حتى عثر على صورتها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتحتها رقم هاتف، فاتصل به ليخبره شخص أنها تعمل لديه بأحد مراكز المساج، فطلب موعداً منها، وتوجه إلى هناك.

وأشار إلى أنه طلب منها ممارسة الجنس معه لكنها رفضت، مؤكدة أنها ستقدم له الخدمات الرسمية فقط، فدبّت مشادة كلامية بينهما وسبّت أمه، فتصاعد الموقف ونشبت أظافرها في وجهه، ما دفعه إلى خنقها بيديها ثم كتم أنفاسها بمنشفة، لمدة 10 دقائق حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم أخذ هاتفها وهرب إلى مقر سكنه، ثم طلب إجازة من عمله وحاول الفرار من الدولة، ولكن قبض عليه. وقال شاهد من شرطة دبي إن فريق عمل من البحث الجنائي تحرك فور تلقّي البلاغ، وتم رصد المتهم بوساطة الكاميرات الموجودة في البناية، فحدد موقعه وتم إلقاء القبض عليه واعترف بجريمته تفصيلياً، كما أرشد إلى هاتف المجني عليها، والملابس التي كان يرتديها حين ارتكب الجريمة.

ومثل المتهم أمام محكمة الجنايات معترفا بتفاصيل الجريمة، لافتاً إلى أنه قتلها فقط ولم يسرقها وفق لائحة اتهامات النيابة العامة.