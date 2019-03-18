الشرطة البريطانية تلبي طلبا غريبا لسيدة عمرها 104 أعوام

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المسنة آن بروكنبرو نجحت في تحقيق أمنيتها الأخيرة والوحيدة في الحياة، بدخول السجن ولو لمرة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بروكنبرو تعيش في دار مسنين عرضت على القاطنين فيها المشاركة في نشاط خيري أطلق عليه اسم "رغبات على حبل الغسيل"، حيث يكتب المقيمون في الدار، أحلامهم ورغباتهم على ورقة تتضمن الإشارة إلى تفاصيل التواصل معهم، ووضع الأمنية في صندوق خاص.

ووتشمل مبادرة دار المسنين عرض الأوراق التي تتضمن آمال ورغبات المسنين على "حبل غسيل" في متاجر المدينة الكبرى، بحيث يمكن للزبائن الإطلاع عليها وتلبية رغبات المسنين إن أرادوا.

وصرحت بروكنبرو في الورقة التي كتبت عليها أمنيتها: "عمري 104 أعوام، عشتها مطيعة للقانون، والآن أريد أن أرى الجانب المظلم من الحياة".

وبالفعل استجابت الشرطة البريطانية لرغبة بروكنبرو غير العادية، ووعد عناصرها بالقدوم إلى دار المسنين في 20 مارس/آذار، لتلبية رغبتها وإيداعها السجن.