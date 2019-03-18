الكشف عن خطر كبير يهدد هواتف الأندرويد بسبب الألعاب

كشف خبراء شركة "تشيك بوينت" المتخصصة في مجال أمن المعلومات عن خطر قادم من تطبيقات الألعاب، يهدد الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

نقل موقع "zdnet" عن الخبراء قولهم بأن 200 تطبيق مخصص لهواتف "أندرويد"، معظمها تطبيقات للألعاب، ساهمت في انتشار فيروس يدعى "SimBad"، وما يزيد خطورة الأمر أنه تم تحميله في الهواتف أكثر من 150 مليون مرة.

وحذر الخبراء من أن الفيروس عادة ما يتخفى في شكل صور أو مقاطع دعائية تظهر عند تشغيل تطبيقات الألعاب، وعند الضغط عليها، يبدأ عمل الفيروس في جهاز المستخدم، حيث ينشر برمجيات خبيثة تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى بيانات هواتف المستخدمين، والتحكم في التطبيقات الموجودة فيها وحتى حذفها من الهواتف.

يذكر أن من أبرز الألعاب التي ساهمت في انتشار هذا الفيروس: "Snow Heavy Excavator Simulator" و"Hoverboard Racing" و"Real Tractor Farming Simulator" و"Fire Truck Emergency Driver" و"Car Parking Challenge" و"Water Surfing Car Stunt".