علماء يكشفون هوية القاتل جاك السفاح

أعلن العلماء من جامعة في ليفربول البريطانية، أن هناك احتمال كبير أن هوية القاتل المتسلسل الحقيقية هي المهاجر، البولندي آرون كوسمينسكي، الذي كان يعمل مصففا للشعر آنذاك.

ويستند العلماء إلى التحاليل الجينية للوشاح الذي كان ملطخا بدماء المجرم ودماء أحد ضحاياه، كيترين إيدوس، حيث علق الخبراء "لأول مرة تمكنا من إجراء تحليل جزيئي للدليل الوحيد الذي تم الاحتفاظ به إلى يومنا هذا والمتعلق بجرائم قتل جاك السفاح"، بحسب " جورنال أوف فورنسيك سيانس ".

وقتل على يد السفاح خمسة بائعات هوى على الأقل، حيث تم مقارنة تحليل الجينات من الوشاح مع جينات أقارب عائلة كوسمينسكي، ما أثبت أن البولندي هو القاتل.

وهذه ليست أول مرة تم اتهام كوسمينسكي بجرائم القتل في المناطق الفقيرة في منطقة وايت تشابل وحولها في لندن عام 1888، فقام أحد علماء البيولوجيا الجزيئية بتأليف كتاب "Naming Jack the Ripper" قدم خلاله دلائل أظهرت هوية القاتل، لكنه واجه انتقادات كثيرة لعدم تقديم تفاصيل كافية تثبت ما كتبه.

© Photo / Jack The Ripper Tour منطقة وايت تشابل

يذكر أنه في وقت سابق تم اتهام عامل في نقل اللحوم تشارلز آلن ليتشمر، ومعلم في مدرسة الذي قام بالانتحار جون درويت، ومصفف شعر آخر جورج تشابمان وقد شنق لتسميمه زوجاته الثلاثة، وتاجر قطن من ليفربول جيمس ميبريك الذي قتلته زوجته، وغيرهم من المتهمين.

وقد نشأ هذا اللقب من رسالة كتبها شخص يدعي أنه القاتل، ونشرت الرسالة في وسائل الإعلام، ولكن يعتقد أن هذه الرسالة كانت مجرد خدعة، وربما يكون الذي كتبها هو أحد الصحفيين في محاولة متعمدة لزيادة الاهتمام بالقصة.