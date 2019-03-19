"مذبحة في مصر"... مختل عقليا يفتح النار على المواطنين ويقتل 5 ويصيب 3

وتمكنت قوات الشرطة المصرية من قتله، إثر قيامه بتبادل إطلاق الرصاص معهم، مما أدى إلى إصابة ضابط وأمين شرطة؛ بحسب "بوابة الأهرام".
وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، بعدما قامت بفرض طوق أمني حول مكان الحادث، وقام المتهم بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة، وبادلته القوات إطلاق الرصاص.
وأكدت قوات الشرطة المصرية قتل المتهم، أو المختل عقليا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم تعيين خدمات أمنية لمنع تجدد الاشتباكات، ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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