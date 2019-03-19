"مذبحة في مصر"... مختل عقليا يفتح النار على المواطنين ويقتل 5 ويصيب 3

لقي 5 أشخاص مصريين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون على يد مختل عقليًا، بعدما أصيب بحالة هياج وأطلق النار بشكل عشوائي، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وتمكنت قوات الشرطة المصرية من قتله، إثر قيامه بتبادل إطلاق الرصاص معهم، مما أدى إلى إصابة ضابط وأمين شرطة؛ بحسب "بوابة الأهرام".

© Sputnik . Fayed El-Geziry مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية بحادث سير في القاهرة

وكان مركز شرطة أوسيم في محافظة الجيزة، شرق القاهرة ، قد تلقى إخطارا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتلى، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، بعدما قامت بفرض طوق أمني حول مكان الحادث، وقام المتهم بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة، وبادلته القوات إطلاق الرصاص.

وأكدت قوات الشرطة المصرية قتل المتهم، أو المختل عقليا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم تعيين خدمات أمنية لمنع تجدد الاشتباكات، ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.