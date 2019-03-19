صحيفة: محمد صلاح بديلا لهازارد في ريال مدريد

ذكر موقع رياضي إسباني أن إدارة نادى ريال مدريد الإسباني، وضعت النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادى ليفربول الإنجليزي، بديلاً محتملاً لفشل صفقة التعاقد مع النجم البلجيكي، إيدن هازارد، نجم تشيلسي الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن هداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، يعد أحد البدائل المهمة لنادي ريال مدريد، في حال فشله بالتعاقد مع النجم البلجيكي المعروف، إيدن هازارد، الذي يتصدر أولويات النادي الملكي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأوضح الموقع الرياضي الإسباني أن ساديو ماني أحد البدائل الأخرى المطروحة على النادي الملكي، خاصة وأن مستواه في ارتفاع مستمر، ولكن تكرار إصاباته، ربما يحول دون تعاقد ريال مدريد معه، ليعود النجم المصري إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك رغم إشارة الموقع إلى تراجع مستوى صلاح في الفترة الأخيرة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن إدارة ريال مدريد أبدت استعدادها لعرض مبلغ 150 مليون يورو لنادى ليفربول، من أجل الحصول على خدمات نجمه المصري.

وعاد النجم البلجيكي هازارد، ليتصدر أولويات ريال مدريد في تعزيزاته الصيفية المقبلة، خاصة بعد عودة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لقيادة الفريق من جديد، الذي يرغب بشدة في الحصول على خدمات النجم البلجيكي، منذ تواجده في فترته الأولى مع النادي الملكي.

يشار إلى أن النجم المصري، محمد صلاح، قد تمكن من تسجيل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويفصله هدف عن المتصدر سيرجيو أجويرو، لترتيب هدافي البريمرليغ.