تعرف إلى أكثر دولة عربية في استخدام "فيسبوك" و"تويتر"

كشف تقرير حديث أعده جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن عدد تغريدات المصريين على "تويتر" وصل إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً بنحو 2013 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وبنسبة %18 من جملة التغريدات في المنطقة العربية، التي تبلغ 27.4 مليون تغريدة في اليوم؛ بحسب صحيفة "القبس".
وكشفت البيانات الواردة في التقرير الإحصائي أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في مصر تجاوز 34.5 مليون مستخدم، وأن الفترة من يونيو/ حزيران 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد، وأن نسبة الشباب المستخدمين لـ"فيسبوك" في سن أقل من 30 عاما، تصل إلى %65.8 من إجمالي المستخدمين، يزيد فيهم الذكور على الإناث.
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