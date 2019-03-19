تعرف إلى أكثر دولة عربية في استخدام "فيسبوك" و"تويتر"

كشف تقرير حديث أعده جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن عدد تغريدات المصريين على "تويتر" وصل إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً بنحو 2013 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وبنسبة %18 من جملة التغريدات في المنطقة العربية، التي تبلغ 27.4 مليون تغريدة في اليوم؛ بحسب صحيفة "القبس".

© AP Photo / Richard Drew برلماني مصري: في مصر 10 ملايين "حساب مستعار" على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشار التقرير الذي اعتمدت بياناته على تقارير وسائل التواصل الاجتماعي العربي ، من كلية محمد بن راشد الحكومية، أن مصر تحتل المركز الثاني كأكبر الدول العربية امتلاكاً لعدد المستخدمين الجدد الذين انضموا لـ"تويتر"، منذ 2014، حيث انضم نحو 590 ألف مستخدم مصري جديد منذ هذا العام.

وكشفت البيانات الواردة في التقرير الإحصائي أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في مصر تجاوز 34.5 مليون مستخدم، وأن الفترة من يونيو/ حزيران 2014 إلى يناير/ كانون الثاني 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد، وأن نسبة الشباب المستخدمين لـ"فيسبوك" في سن أقل من 30 عاما، تصل إلى %65.8 من إجمالي المستخدمين، يزيد فيهم الذكور على الإناث.