بلدان عربية تتذيل قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم

نشر موقع "worldhappiness" تقريره السنوي الذي يصنف فيه الدول الأكثر سعادة في العالم، معتمدا في تصنيفه على عدد من المعايير والمؤشرات.

التصنيف الذي ضم 156 دولة تذيلت فيه السودان القائمة في المرتبة الأخيرة، كما احتلت اليمن المرتبة الـ151 في التصنيف وسوريا المرتبة الـ149.

كما شهدت القائمة وجود مصر في المرتبة الـ137، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ28 والإمارات العربية المتحدة المركز الـ21.

وتصدرت القائمة كأكثر دول العالم سعادة فنلندا وحلت خلفها الدنمارك في المرتبة الثانية والنرويج ثالثة وإيسلندا وهولندا في المركزين الرابع والخامس.

الموقع الذي يضع قائمته السنوية على مؤشرات تعتمد على متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والفساد وغيرها، مستندا في ذلك على إحصائيات رسمية من الأمم المتحدة، وكان أول تقرير رسمي صدر في عام 2012.