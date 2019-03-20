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14:16 20 مارس/ آذار 2019
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    7 أخطاء شائعة لعدم الحصول على وظيفة حتى بعد إجراء مقابلة جيدة

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    يعتقد الكثيرون من الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل بأنهم قد اجتازوا فحص المقابلة بنجاح، ليتفاجأوا لاحقا بعدم تلقي أي اتصال من صاحب العمل أو ببلاغ الرفض، لتبدأ حالة من الشك والتساؤل عن سبب الرفض.

    نشرت صحيفة "indiatimes" الهندية مقالا تحدثت فيه عن 7 أخطاء متداولة أثناء القيام بمقابلات العمل.

    1- "الضحية"…لاتشتكي من الماضي:

    وتعتبر من من أكثر الأخطاء شيوعا وانتشارا والتي يرتكبها الناس أثناء مقابلة عمل، وعلى سبيل المثال خلال الشكوى من أعباء العمل، أو الموظفين الأقدم ، أو المشكلات الشخصية لا يكون أمرا مفيدا.

    يبحث كل صاحب عمل عن شخص مدفوع ذاتياً ولديه نهج موجَّه لحل المشكلات، ومناقشة مشكلاتك تخلق صورة لدى صاحب العمل على انك لاتستطيع حل مشاكلك فكيف ستقوم بحل مشاكل العمل.

    2-"الجشع"…المسائل المادية:

    حيث ينبغي التعامل بذكاء مع هذه المسألة أثناء المقابلة، حيث يمكنك تبرير الزيادة او المبلغ الذي تريده بما تملكه من مؤهلات أكثر عن غيرك بالإضافة للدور الذي ستلعبه في فريق العمل.

    كما يفضل انتقاء الكلمات والألفاظ المعبرة ودون الظهور بمظهر الجشع.

    3-"لغة الجسد"…أسهل من الكلمات:

    تعتبر لغة الجسد من أكثر الأشياء التي من الممكن أن تلفت نظر الشخص الذي يقابلك من أجل العمل.

    فهناك عدد من الحركات التي تظهر عدم ثقتك فعلى سبيل المثال عدم وضع يديك على الطاولة والاستمرار في هز الأرجل، أو عدم التواصل البصري مع من تقابل.

    لأن هذه مؤشرات تدل على الملل أو قلة الثقة بالنفس.

    4-"التعرف على الوظيفة"…دراسة الوظيفة التي ترغب في الحصول عليها:

    حيث من الأسئلة المتداولة خلال المقابلة " ماذا تعرف عنا"، "لماذا تريد هذا العمل"، ويجب أن تكون جاهزا للإجابة عن مثل هذه الأسئلة التي تتطلب منك معرفة سابقة بها.

    5-" الانطباع الأول"…والذي قد يكون الأخير:

    حيث تتيح لك فرصة اللقاء الأول مجالا لإبراز نفسك وثقتك حتى لو لم تحصل على الفرصة لتبقى في ذهن الشخص المحاور معك.

    فشكلك الخارجي وقدومك على الموعد أو متأخرا كلها عوامل تلعب دورا هاما في الانطباع الأول حولك.

    6-" مهارة التواصل"…الكلمة المناسبة في الوقت المناسب:

    فيجب أن تتسم بالقدرة على الإستماع و التكلم في الوقت المناسب مع اختيار الألفاظ و الجمل المناسبة في زمانها ومكانها.

    يمكن لمهاراتك في التواصل أن تؤدي إلى نجاح المقابلة أو فشلها.

    7-"اتهام الزملاء"…إلقاء اللوم على الشركة:

    لاتحاول إلقاء اللوم و الإتهامات على زملائك السابقين أو الشركة التي عملت بها سابقا.

    هذا الأمر سيدفع رب العمل الى توقع ذلك منك مع أعضاء فريقه في حال إنضميت لهم.

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    الكلمات الدلالية:
    مقابلة عمل, موظف, فرصة عمل, الهند
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