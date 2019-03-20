البوتوكس يتصدر... 20 مليار درهم الإنفاق على عمليات التجميل في الإمارات العربية المتحدة

قال الدكتور إبراهيم كلداري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما) وأستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات العربية المتحدة إن حجم الإنفاق على العمليات والعلاجات التجميلية في دولة الإمارات زاد بشكل مضطرد، حيث يتصدر البوتوكس والفيلير القائمة، يليهما الليزر، ثم شفط الدهون، وزراعة الشعر؛ بحسب صحيفة "المواطن".

وقال في تصريحات صحفية، إن عمليات شفط الدهون شهدت إقبالًا من قبل الرجال، يعادل إقبال النساء عليها تقريبًا، فيما تعتبر عمليات زراعة الشعر التجميلية الأكثر طلبًا من قبل الرجال في الإمارات العربية المتحدة، ثم عمليات الشد بعد إزالة الدهون، وأخيرًا الليزر.

من جهته، أوضح الدكتور حسن كلداري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن نسبة الإصابة بالثعلبة في الإمارات العربية المتحدة، تصل إلى 1%، وهو مرض وراثي بالدرجة الأولى ومتعلق بالجهاز المناعي، وبسبب زواج الأقارب، ويعد مرضاً مزمناً، ومؤخراً تم استخدام علاجات جديدة للمرض، كانت تستخدم لعلاج أمراض أخرى وأثبتت فعاليتها.

وتابع المؤتمر في الإمارات العربية المتحدة جدول أعماله بمناقشة آخر المستجدات في علم طب الجلدية والعناية بالبشرة، من خلال موضوعات ملحة، ومنها مكافحة الأمراض الجلدية، والابتكارات في جراحة البهاق، وعلاج حب الشباب، وإمكانات التشخيص الجزيئي وتأثيره على العلاج المناعي لمرض الصدفية، والتهاب الجلد في اليدين.

وحسب دراسة أجرتها هيئة الصحة بدبي على مدى عامين في الإمارات العربية المتحدة، تبين أن 90% من سكان الإمارات، يعانون من نقص فيتامين (د)، وذلك نظرًا لبقائهم في الداخل لفترات طويلة، ولاستهلاك الكافيين بكميات كبيرة ولعدم تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د) ضمن نظامهم الغذائي.