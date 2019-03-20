أكبر مائدة طعام في العالم...(فيديو)

جاء ذلك خلال مأدبة عملاقة لأغذية تكفي لألفي شخص على مساحة 400 متر، بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 لإطلاق هذه السوق الكبرى في جنوب العاصمة الفرنسية، باريس؛ بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ودون هذا الرقم القياسي، وهو 401,02 متر تحديدا رسميا من جانب مسؤولين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما حطمت هذه المائدة الرقم السابق المسجل في جزيرة لاريونيون الفرنسية، سنة 2017، والبالغ 322 مترا.

وأوضحت أنا أورفورد، وهي محكمة في موسوعة غينيس، بعد المصادقة على الرقم "في كل الأرقام القياسية في العالم ثمة معايير محددة للغاية".

وبحسب المنظمين شارك نحو 2000 شخص في هذه المأدبة، بينهم عدد كبير من الباعة في سوق رانجيس، وتضمنت المائدة عدداً كبيراً من الأطباق من مختلف المناطق الفرنسية.

وقال المدير العام لسوق رانجيس الدولية، ستيفان لاياني "لا نحتفل كل يوم بعيدنا الـ 50 لشركة رقم كبير، وقد حصلت أمور كثيرة خلال هذه الأعوام". وتمتد سوق رانجيس على مساحة 7 كيلومترات في جنوب باريس، وهي أكبر سوق للأطعمة الطازجة في العالم، مع نحو 1200 شركة، و 12 ألف موظف. وتباع في السوق 2.9 مليون طن من المنتجات الغذائية سنويا، مع رقم أعمال إجمالي بلغ نحو 9.4 مليار يورو، في 2018.