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04:05 21 مارس/ آذار 2019
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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    العاهل السعودي يثير ردود فعل واسعة بسبب توجيه ملكي

    © REUTERS / Handout
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    أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، توجيها ملكيا بشأن كلية القيادة والأركان في وزارة الحرس الوطني.

    وأوضحت وزارة الحرس الوطني في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الملك سلمان اعتمد إطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز على كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، لتكون باسم كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان".

    ردود فعل واسعة

    وعلى خلفية توجيه الملك سلمان، دشن مغردون وسما (هاشتاغ) بعنوان "#وفاء_الملك_سلمان_للملك_عبدالله" تصدر الموقع ليحل في المرتبة الأولى بأكثر من 34 ألف تغريدة في أول ساعتين من التوجيه.

    وتداول المغردون وثيقة سعودية رسمية حديثة، أثارت ردود فعل واسعة ومشيدة بالملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن رفض وضع اسمه على كلية عسكرية، مفضلا اختيار اسم أخيه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

    وشارك الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، في التفاعل مع موقف الملك سلمان، وقال في تعليقه: "وفاء الملك سلمان للملك عبدالله أبو متعب — الله يرحمه — يستاهل، ابوفهد" رمز الوفاء".

    وقال السعودي عبد الرحمن الفريج: "لاغرابة الوفاء من سلمان الوفاء والعطاء.. الله يرحم ابو متعب ويمد بعمر ابو فهد".

    وكتب الإعلامي السعودي الشاب، عبدالله البندر، معلقًا على الوثيقة: "شاهد رد الملك سلمان في هذا الخطاب فيما يخص تسمية كلية القيادة والأركان في وزارة الحرس الوطني باسمه، هذه قيادتنا التي نباهي بها وفي كل مرة نتعلم منها الوفاء ومكارم الأخلاق".

    نص الوثيقة

    ويظهر في الوثيقة المتداولة، وهي برقية صادرة عن الديوان الملكي، وموجهة لوزارة الحرس الوطني، أمر الملك سلمان بعدم تسمية الكلية على اسمه كما جاء في اقتراح وزير الحرس الوطني، واختيار اسم الملك عبدالله بدلا منه.

    ونصت البرقية على "صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني.. اطلعنا على كتاب سموكم القاضي بإنشاء كلية القيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، وطلبكم الموافقة على أن يكون اسم الكلية "كلية الملك سلمان للقيادة والأركان).. وما أوضحتموه بهذا الخصوص".

    وأضاف: "لرغبتنا بأن تحمل هذه الكلية اسم أخي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، اعتمدوا أن يكون اسمها كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، فأكملوا ما يلزم بموجبه". 

    والملك عبد الله بن عبد العزيز هو الملك السادس للمملكة العربية السعودية شغل منصب رئيس الحرس الوطني، حيث قام بتطوير الحرس الوطني من مجرد وحدات تقليدية إلى مؤسسة عسكرية كبرى وصرح شامخ يعتمد عليه بالمهام التي توكل إليه.

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