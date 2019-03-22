صحيفة تكشف عن صفقة تاريخية من ريال مدريد لضم محمد صلاح.... أيقونة زرقاء تقف عقبة

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك 3 شروط لضم النجم المصري محمد صلاح، وصيف هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وهداف الموسم الماضي.
أما ثاني الشروط يتمثل في ألا تزيد قيمة اللاعب عن 150 مليون يورو، حيث لا ينوي ريال مدريد دفع مقابل مالي ضخم من أجل ضم اللاعب.
وتمثل الشرط الثالث في استعادة اللاعب محمد صلاح لمستوياته العالية وقدراته التهديفية، حيث لم يسجل أهدافا في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات، وهو ما يجعل ريال مدريد يشعر بالقلق الشديد من التفكير في ضم لاعب يعاني تذبذب في الأداء، في الفترة الماضية.
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