صحيفة تكشف عن صفقة تاريخية من ريال مدريد لضم محمد صلاح.... أيقونة زرقاء تقف عقبة

كشف موقع "دون بالون" الإسباني الشهير، أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، متواجد وبقوة على طاولة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بناء على رغبة المدرب الفرنسي الجديد، زين الدين زيدان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك 3 شروط لضم النجم المصري محمد صلاح، وصيف هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وهداف الموسم الماضي.

© AP Photo / Pavel Golovkin أين صلاح ورونالدو على قائمة الأغلى في العالم ومن هو الأول

وأوضحت الصحيفة أن أول هذه الشروط الثلاثة، هو فشل النادي في ضم اللاعب البلجيكي، ايدين هازارد، من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، أيقونة "البلوز" اللندني، وهو ما يعد الحلم الأكبر لدى زيدان، في مركز الجناح الهجومي في الصيف المقبل.

أما ثاني الشروط يتمثل في ألا تزيد قيمة اللاعب عن 150 مليون يورو، حيث لا ينوي ريال مدريد دفع مقابل مالي ضخم من أجل ضم اللاعب.

وتمثل الشرط الثالث في استعادة اللاعب محمد صلاح لمستوياته العالية وقدراته التهديفية، حيث لم يسجل أهدافا في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات، وهو ما يجعل ريال مدريد يشعر بالقلق الشديد من التفكير في ضم لاعب يعاني تذبذب في الأداء، في الفترة الماضية.