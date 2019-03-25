نصيب الأسد... الكشف عن نسبة زيارات "يوتيوب"

وأفاد التقرير بأنه كانت هناك قفزة كبيرة فى عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا في استخدام الهواتف الذكية، إذ ارتفع من 29٪ إلى 34٪، وجاء النمو على حساب مشاهدة التليفزيون، حسبما ذكرت مدونة "تراك إن".
يذكر أن "يوتيوب" يعمل على إطلاق ميزة جديدة تهدف لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخبار زائفة، ووفقا لما نشرته تقارير، لن تقوم منصة الفيديو الأشهر على مستوى العالم، بحذف المقاطع التي تعرض معلومات مغلوطة.
وفي حال بحث المستخدم عن معلومة أو مشاهدة مقطع يضم معلومة خاطئة، سيظهر إلى جانب نتائج البحث عبارة "تنبيه.. خدعة" أو "مزيف".
وضربت التقرير مثال، بأنه في حال البحث عن شيء خاص بأزمة الهند وباكستان، يقدم مقطع فيديو تفجيرا في سوريا على أنه حدث بين قوات البلدين، هنا يأتي الدور على الموقع للتنبيه إلى عدم دقة المضمون.
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