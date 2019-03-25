نصيب الأسد... الكشف عن نسبة زيارات "يوتيوب"

قدم تقرير أعدته شركة "نيلسن" للأبحاث التسويقية نسبة الزيارات التي يحظى بها موقع "يوتيوب" بين جميع تطبيقات الهواتف الذكية، بعد أن جاء "يوتيوب" على رأس المنصات الأكثر استخداما خلال الربع الثالث من عام 2018.

وأفاد التقرير بأنه كانت هناك قفزة كبيرة فى عدد الساعات التى يقضيها المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا في استخدام الهواتف الذكية، إذ ارتفع من 29٪ إلى 34٪، وجاء النمو على حساب مشاهدة التليفزيون، حسبما ذكرت مدونة "تراك إن".

© AP Photo / Willy Sanjuan "يوتيوب" يوقف التعليق على ملايين الفيديوهات بسبب "فضيحة الإباحية"

وكشفت دراسة تقرير ظواهر الإنترنت عبر الهاتف المحمول لفبراير 2019، عن أن يوتيوب أصبح الآن مستحوذا عن 37٪ من إجمالى الزيارات عبر الهاتف المحمول، ومن المثير للاهتمام أن كلا من فيس بوك وسناب شات يتعادلان بنسبة لا تتجاوز 9٪.

يذكر أن "يوتيوب" يعمل على إطلاق ميزة جديدة تهدف لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخبار زائفة، ووفقا لما نشرته تقارير، لن تقوم منصة الفيديو الأشهر على مستوى العالم، بحذف المقاطع التي تعرض معلومات مغلوطة.

وفي حال بحث المستخدم عن معلومة أو مشاهدة مقطع يضم معلومة خاطئة، سيظهر إلى جانب نتائج البحث عبارة "تنبيه.. خدعة" أو "مزيف".

وضربت التقرير مثال، بأنه في حال البحث عن شيء خاص بأزمة الهند وباكستان، يقدم مقطع فيديو تفجيرا في سوريا على أنه حدث بين قوات البلدين، هنا يأتي الدور على الموقع للتنبيه إلى عدم دقة المضمون.