بعد فوزه ببطولة الشطرنج... طفل مشرد يحصل على شقة ودعوة من الرئيس الأمريكي السابق

فاز تانيتولوا أوديومي، وهو لاجئ مشرد عمره ثماني سنوات في الصف الثالث الابتدائي، قدم من نيجيريا، ببطولة الشطرنج في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتعلم تانيتولو الذي يدعوه الأصدقاء "تاني"، لعب الشطرنج خلال عام فقط، بينما كانت عائلته تعيش في مأوى للمشردين.

In these painful times, here's a story that will make your heart sing. A homeless boy named Tani living in a shelter was just named New York State chess champion. He's a reminder that talent is universal even if opportunity is not. https://t.co/P392a8lQ8m — Nicholas Kristof (@NickKristof) March 16, 2019

وتعرف تاني على لعبة الشطرنج في مدرسة محلية ثم التحق بنادي قام مشرفه بدفع رسوم برنامج الشطرنج، ويتمتع تاني بأسلوب لعب هجومي، وقال، أود أن أصبح محترفا في الشطرنج الأصغر عمرا في العالم وتحطيم الرقم القياسي للبطولات.

وقام هذا البرنامج بتغيير حياة الطفل، فبعد ما فاز بالبطولة قام آلاف الناس بجمع 240 ألف دولار لعائلته، حتى قام أحدهم بتقديم شقة دون إيجار لمدة سنة للأسرة، كما دعا الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عائلة تاني لزيارة مكتبه، في تغريدة كتبها كلينتون محدثا تاني: أنت تجسد روح النصر، ليس فقط في لعبة الشطرنج بل في الحياة أيضا.

“Refugees enrich our nation and talent is universal, even if opportunity is not.”



This story made me smile. Tanitoluwa, you exemplify a winning spirit – in chess and in life. And kudos to your hardworking parents. You all should stop by my office in Harlem; I'd love to meet you. https://t.co/zKuQg6zJkg — Bill Clinton (@BillClinton) March 19, 2019

ثم كتب مدون في صحيفة "نيويورك تايمز"، بطلنا المشرد لم يعد مشردا، بفضل القراء الكريمين، فيعيش تاني في منزله الجديد الآن، الشكر لجميع القراء الذين ساهموا في تحقيق هذا.

وفرّت أسرة أوديومي من شمال نيجيريا في عام 2017، خوفاً من هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابي. وقال والد الطفل: لا أريد خسارة أيا من أفراد عائلتي، لذا، وصلت عائلة أوديومي المؤلفة من الأب والأم وولدين إلى مدينة نيويورك قبل أكثر من عام مضى، وساعدهم قس في الحصول على مكان في ملجأ المشردين، ثم بدأ أوديومي الالتحاق بمدرسة ابتدائية محلية.

ويعملان والدا الطفل بجد حيث يعمل الأب في وظيفتين كسائق سيارة أجرة وبائع عقارات أما الأم فتعمل كمساعدة صحية منزلية بعد اجتيازها دورة تدريبية خاصة.