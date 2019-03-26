قصة راهب أفريقي كرمه أمير دبي

حصل مدرس الفيزياء والرياضيات من كينيا على جائزة "أفضل معلم" في العالم، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، من قبل نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجهوده الكبيرة وتضحياته لتعليم عدد كبير من الفقراء دون مقابل.

وساعد بيتر تابيتشي الكثير من الطلاب في الاستمرار بالذهاب إلى المدرسة رغم ظروفهم الصعبة وكذلك المشاركة في مسابقات العلوم والهندسة والتسجيل في الجامعة، يظهر الفيديو التالي احتفال طلاب بيتر، بفوزه بجائزة أفضل معلم في العالم لعام 2019.

VIDEO: Students from a remote village in Kenya celebrate after their math and physics teacher won the $1 million Global Teacher Prize for 2019 🇰🇪 pic.twitter.com/VWd2q1b0RT — AFP news agency (@AFP) March 25, 2019

ثم يدرس بيتر تابيشي، وهو راهب فرنسيسكاني، في قرية بواني في وادي ريفت في كينيا، وينتمي 95 في المئة من طلابه إلى الطبقة الفقيرة، وما يقرب من ثلث إجمالي عدد الطلاب أيتام أو لديهم والد واحد فقط، بالإضافة إلى ذلك تملك المدرسة كمبيوتر واحد فقط ونسبة الطلاب إلى المدرسين تبلغ 58 إلى 1.

وقال المعلم، أن أرى طلابي يتعلمون ويطورون مهاراتهم واثقين بنفسهم هو الفرح الأكبر بالنسبة لي، فعندما يصبحون مفيدين للمجتمع بفضل احترافهم، سأشعر بالاكتفاء الكبير، لأنني ساهمت في اكتشاف إمكاناتهم يوما.

Kenyan teacher ⁦@petertabichi⁩ has been chosen as one of the Kisii Elders! It is a Kisii culture to honour individuals who are considered to be heroes in the society. One is given a shield, arrow and special dress. ⁦@GESForum⁩ ⁦@TeacherPrize⁩ pic.twitter.com/qV4K2NpDtn — ishara bhasi callan (@icallan) March 4, 2019

كما أضاف، نبدأ يومنا في أفريقيا دائما من صفحة جديدة، واليوم يوم جديد، وهذه الجائزة لا تميزني بل تميز وتعترف بشباب هذه القارة العظيمة.

وعلق رئيس كينيا على إنجاز بيتر، لقد أزدت من إيماني بمستقبل أفريقيا وقصتك ستضيء الطريق للأجيال القادمة.

يأتي بيتر من عائلة فقيرة والده معلم وأمه توفيت عندما كان عمره 11 سنة، فتحمل أباه مسؤوليته هو وإخوانه لوحده.

وتم اختيار المعلم بيتر من بين 10 آلاف متقدم للجائزة.

هذا وأعلن الممثل الأمريكي هيو جاكمان عن المكافأة التي تسلّمها المعلم، وتنظم مؤسسة "فاركي" للمرة الخامسة على التوالي، الجائزة لأفضل معلم في العالم تعبيرا عن الشكر لجميع المعلمين في شتى أرجاء العالم وتقديرا للجهود، التي يبذلونها في مهنتهم النبيلة يوميا.