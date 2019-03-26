تسجيل
19:27 26 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    صقر الجير

    برئاسة "حبيبي"... شركة توظف 50 صقرا للتوصيل السريع

    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تستعد شركة "نمشي" الإماراتية للتسوّق الإلكتروني، المتخصصة في قطاع الأزياء، المملوكة لـ"إعمار مولز"، لإطلاق خدمة توصيل أسرع تسمى خدمة توصيل الصقور.

    وأوضحت الشركة أنها ستقدم للعملاء خدمة التسليم السريع في غضون ثلاث ساعات من تقديم طلب الشراء، وستتوفر الخدمة أول أبريل/ نيسان المقبل، في مناطق محددة داخل الإمارات والمملكة العربية السعودية؛ بحسب صحيفة "البيان".

    طيران الإمارات
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    58 جنسية تدخل الإمارات بلا تأشيرة مسبقة
    وقالت الشركة أمس: إن طاقم "نمشي" من الصقور، الذي يطير بسرعة 390 كم في الساعة، سيضمن بديلاً أسرع من خدمة التسليم الحالية، على مدار 24 ساعة.

    وتعمل "نمشي" مع أفضل مدربي الصقور منذ الأشهر التسعة الماضية لتدريب طاقمها، المكون من 50 صقراً، الذين أصبحوا الآن أعضاء مميزين في فريق توصيل الطلبات.

    سيقوم أسطول الصقور بتوصيل طلبيات صغيرة تزن أقل من 500 غرام، في جميع أنحاء الإمارات والمملكة العربية السعودية لاحقاً.

    ومن بين الصقور، صقر اسمه "حبيبي"، أنهى بالفعل 150 رحلة ذهاب وإياب، عبر شارع الشيخ زايد بنجاح، وبفضل طول جناحه الذي يزيد على 1.3 متر، فإن حجم الصقر "حبيبي" يعد أكبر من متوسط حجم ذكر الصقور، وبسبب سرعته البالغة 390 كم وخفة حركته، حصل على منصب رئيس الفريق في أسطول "نمشي"، حتى إنه يطير مع الطلب بمجرد سماع إشارة الإقلاع النهائية.

    وتعتبر خدمة توصيل الصقور إضافة جيدة إلى عائلة "نمشي"، والتي ما زالت في المرحلة التجريبية، لكن فريق عمل العلامة التجارية واثق بأن وقت تسليم الطلبات الصغيرة، سيقل بنسبة 50% تقريباً، عند إطلاق الخدمة لعملائها.

    انظر أيضا:

    الإمارات تأسف وتدين قرار أمريكا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان
    تعاون جديد بين الإمارات والسعودية
    رد رسمي من الإمارات يحسم الجدل حول ما وصف بـ"فضيحة" منسوبة لرئيس عربي
    رائد فضاء أمريكي يرد مكافأة مالية بقيمة 55 ألف دولار من الإمارات
    58 جنسية تدخل الإمارات بلا تأشيرة مسبقة
    وزير يمني يطالب بطرد الإمارات من التحالف العربي
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, علامة تجارية, الاستخبارات السعودية, السعودية, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في الشرق الأوسط
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك