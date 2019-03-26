آلاف الضفادع السامة تهاجم منزلا... (بالفيديو)

نشرت قناة "CBS Miami" الأمريكية، مساء أمس الاثنين، شريط فيديو للمذيع إليوت رودريغوز؛ وهو يقرأ خبر "غزو آلاف من ضفادع البوفو السامة الصغيرة ضاحية ميرابيا في مدينة بالم بيتش جاردن بولاية فلوريدا الأمريكية، مما يهدد صحة أطفال الولاية والحيوانات الأليفة بها".

واستعان التقرير بمجموعة من الصور بثّتها أحد سكان مدينة بالم بيتش، التي تكشف كيف غزت الضفادع منزله، صباح الجمعة الماضي، قادمة من البحيرة، لتظهر في المسبح ومدخل المنزل".

وخلال الفيديو القصير في مدته التي لم تتخط الـ32 ثانية، ظهرت صورة مرعبة لـ"مئات من الضفادع الصغيرة في مسبح المنزل"، وهنا يسمع صوت المذيعة التي لم تظهر، وهي "تشهق في فزع"؛ كاشفة عن حجم الرعب، بسبب هذه الضفادع السامة.

يشار إلى أنه يمكن للمواد السامة التي يفرزها ضفدع البوفو أو ضفدع القصب، أن تسبب تهيجاً في الأعين للأطفال، وكذلك إيذاء الحيوانات الأليفة.