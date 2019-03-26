بدعوى غريبة... موظف يدس مخدرا خطيرا لزملائه

دس شاب أمريكي مخدرا مهلوسا في مشروبات زملائه في العمل، مدعيا بأن "طاقتهم سلبية".

أقدم موظف أمريكي شاب على دس مخدر "LSD" المهلوس والخطير في عبوات المياه وأكواب القهوة الخاصة بزملائه، دون أن يشعروا بذلك؛ بحسب وكالة "RT".

وتلقت الشرطة الأمريكية اتصالا عاجلا من الموظفين الذين شعروا فجأة بالدوار والرعاش، وهرعت الشرطة إلى مكتب الشركة الواقع في ولاية ميسوري الأمريكية.

اعترف المتهم بفعلته خلال التحقيق معه، وبررها بامتلاك زملائه "لطاقة سلبية"، ما دفعه لدس المخدر المهلوس لثلاثة منهم، أسعف اثنان منهم إلى المستشفى ليتحسن وضعهما تدريجيا، مع زوال تأثير "LSD".

وأكد المحققون أنه لم يتم توجيه أي تهم للشاب الموظف حتى اللحظة، إلى أن تنتهي الفحوصات الجارية على عبوات المياه التي شرب منها الموظفون المستهدفون.

ويواجه الشاب تهما قضائية مختلفة، تتمحور حول حيازته "مواد خاضعة للرقابة"، وتنفيذه اعتداء من الدرجة الثانية، في حال أثبت وجود المخدر القوي في عبوات المشروبات.