هل ينضم صلاح بدلا منه... صحيفة: رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد قريبا

ترغب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة، فلورنتينو بيريز، في التخلص من اللاعب الدولي الويلزي، جاريث بيل، البالغ من العمر 29 عاما.

وتفترض إدارة النادي الملكي انتقال بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، حتى لو تألق خلال المباريات المتبقية للفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حتى نهاية هذا الموسم. وذلك بحسب النسخة العربية من الصحيفة الإسبانية "as".

© REUTERS / CARL RECINE صحيفة تكشف عن صفقة تاريخية من ريال مدريد لضم محمد صلاح.... أيقونة زرقاء تقف عقبة

قررت إدارة النادي وكذلك المدرب زيدان أن اللاعب لا يتناسب مع خطط الفريق للموسم المقبل، والتي ستشهد تغييرات جذرية، من أجل إعادة بناء الفريق مرة أخرى، بعد سوء النتائج التي تعرض لها النادي الملكي خلال هذا الموسم الجاري مع المدرب، جولين لوبيتيجي، وأيضا المدرب، سانتياجو سولاري، والخروج من المنافسة تقريبا على جميع البطولات (آمال ضعيفة في بطولة الدوري الإسباني، بسبب فارق النقاط 12 نقطة بينه وبين المتصدر، برشلونة).

ويزعم فلورنتينو بيريز أن جاريث بيل، الذي قضى 6 مواسم داخل ملعب سانتياجو بيرنابيو، وهو أيضا لا يزال أغلى صفقة في تاريخ النادي الملكي، حتى الآن، مقابل 101 مليون يورو، أن عملية انتقاله ستوفر تمويلا ماليا جيدا للتوقيع مع لاعبين من العيار الثقيل، والتي وعد زيدان بها في محاولة إقناعه بالعودة مرة أخرى بعد تقديمه استقالته منذ حوالي 9 أشهر، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي.

وفي السياق نفسه، كشف موقع "دون بالون" الإسباني الشهير، أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، متواجد وبقوة على طاولة رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بناء على رغبة المدرب الفرنسي الجديد، زين الدين زيدان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك 3 شروط لضم النجم المصري محمد صلاح، وصيف هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وهداف الموسم الماضي.