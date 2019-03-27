طالبة متهمة بدفع رشوة مليون دولار للقبول في جامعة

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن إحدى التهم التي تواجهها أسرة الفتاة هي دفع رشوة لمدربة كرة قدم سابقة قدرها 400 ألف دولار مقابل تسجيل طالبة لا تمارس تلك الرياضة ضمن الفريق الرياضي الجامعي.
في سياق متصل، كشفت محاكم أمريكية تورط فليسيتي هوفمان، نجمة مسلسل "ربات بيوت يائسات"، و40 شخصا آخرين في فضيحة غش للقبول في جامعات أمريكية كبرى.
وشمل المخطط الذي تم الكشف عنه مساعدة الطلبة في الغش في اختبارات القبول في الجامعات، بالإضافة إلى مساعدة الطلبة غير المتفوقين رياضيا في الحصول على منح خاصة بالمتفوقين رياضيا.
ومن بين الجامعات التي استهدفت بعمليات الغش جامعات مرموقة مثل يل وستانفورد وجورج تاون. ولا يوجد ما يشير إلى ضلوع الجامعات في عمليات الغش.
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