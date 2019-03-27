دراسة: المرأة تفكر في ترك وظيفتها 17 مرة في السنة

نشر موقع "goodhousekeeping" في أكتوبر الماضي أن المرأة تفكر في ترك وظيفتها في المتوسط 17 مرة في السنة، وتبين أن معظم ما تفكر به النساء في هذا الصدد لا يتعلق فقط بترك العمل لمجرد بدء عمل جديد ولكن بالتبديل المجال المهني تماما حيث تبين أن هذه الرغبة تنتاب النساء بمتوسط 10 مرات سنويا.
وقد يكون بعد مكان العمل عن المنزل أحد أبرز هذه المشاكل حيث أوضحت الدراسة أن السيدة العاملة تقطع في المتوسط مسافة 82802 ميلًا، خلال مشوراها المهني وهي مسافة لا تقل عن ثلاثة أضعاف محيط الأرض.
وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن المرأة تعمل في المتوسط 32 ساعة في الأسبوع ، أي ما مجموعه 668 ساعة في السنة ، و 78396 ساعة على مدار حياتها المهنية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)