حل مبتكر لتحميل الصور والفيديوهات من إنستغرام

يواجه الكثيرون من مستخدمي "إنستغرام" مشكلة عدم استطاعة تحميل الصور ومقاطع الفيديو من الحسابات الخاصة بأصدقائهم.

ذكر موقع techzim أنه تم مؤخرا ابتكار حل مثالي لهذه المشكلة، وهو تطبيق يسمى GB Instagram الذي يسمح بتحميل الصور والفيديوهات على "إنستغرام".

وجاءت تسمية التطبيق على غرار تطبيقات أخرى مثل GB WhatsApp تسمح بإتاحة ميزات على تطبيقات شهيرة غير متاحة في الوضع الافتراضي لتلك التطبيقات.

وأثار الموقع سؤالا حول مدى أمان تطبيق "جي بي إنستغرام"، وذكر إنه ليس آمنا بنسبة 100 ٪، إذ أنه يتحتم على المستخدم اللجوء إلى كود من ملف apk الأصلي ثم تعديله لتفعيل التطبيق، وهي عملية غير آمنة على الإطلاق.

يذكر أن "إنستغرام"، كان قد أطلق خدمة جديدة، تمكن المستخدمين من التسوق الإلكتروني بشكل مباشر، وتدعى الميزة الجديدة "Checkout"، والتي تساعد المستخدم على الشراء والدفع مباشرة من خلال التطبيق، بدلا من اتجاهه للشراء من موقع متاجر التجزئة، ما يضمن له مكوثه بداخل التطبيق دون الخروج منه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.