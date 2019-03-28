بالفيديو... كيفية كشف عسل النحل المغشوش

يواجه الكثيرون مشكلة عدم القدرة على التمييز بين عسل النحل الطبيعي والعسل المغشوش بإضافة مواد صناعية أو سكرية.

وعرضت مجلة "نصف الدنيا"، مقطع فيديو يوضح كيفية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش، حيث استعانت بالمهندس المصري حسن الغامري، الذي أكد أن لون العسل يختلف وفقا لنوعه وكلما زاد اللون قتامة كلما كان العسل ذا فوائد جمة أكثر من العسل الفاتح وشدد على أن طريقة تناول عسل النحل الصحيحة هي كوب من الماء مذاب فيه ملعقة عسل على الريق.

وأكد الغامري أن حبوب اللقاح وغذاء ملكات النحل لها أهمية بالغة في تنشيط الذاكرة وفقر الدم ومقوي عام للجسم لأن بها جميع أنواع الفيتامينات، وأوضح الغامري أن العسل الأصلي هو الذي يتبلور في الشتاء وشرح أكثر من طريقة للتأكد من أن عسل النحل أصلي وليس مغشوشا.

يذكر أن عسل النحل عبارة عن مادة غذائية مهمة تحتوي على سكريات أغلبها أحادي وخمائر وأحماض أمينية وفيتامينات متنوعة ومعادن، والعسل معروف لمعظم الناس كمادة غذائية مهمة لجسم الإنسان وصحته، ومن بين أنواع العسل والتي من ضمنها عسل السدر والبرسيم والموالح والقطن والبردقوش والعسل الجبلي.