بيان عاجل من يوفينتوس بشأن إصابة كريستيانو رونالدو الخطيرة وإمكانية لحاقه بمباراة إياكس الهولندي

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، بيانا عاجلا بشأن إصابة نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الخطيرة، وحظوظ لحاقه بمواجهة فريقه أمام أياكس الهولندي، في ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "CALCIOMERCATO.COM" الإيطالية، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خضع اليوم، لفحص طبي لتقييم مدى إصابته، وذلك في مقر اليوفي بمدينة "تورينو"، وهي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه الوطني البرتغالي أمام صربيا بتصفيات أوروبا الحالية.

ويجري رونالدو فحوصات طبية لتقييم إصابته، وتحديد مدة غيابه عن المشاركة مع السيدة العجوز، خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أصيب كريستيانو رونالدو في الفخذ مع فريقه الوطني البرتغال أمام صربيا بالجولة الثانية من تصفيات يورو 2020، وتسببت في خروجه من الملعب، بعد مرور 30 دقيقة.

وعلق الدون على شكوك ملاحقته لمباراة أياكس الهولندي في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية.

وقال رونالدو:

لست قلقا من تلك الإصابة، فأنا أعرف جسدي أكثر من كل الأطباء.

وتابع: سأكون جاهزا في غضون أسبوع أو أسبوعين، وسأكون جاهزا للمشاركة أمام أياكس امستردام واللعب مرة أخرى".

وتحدث كريستيانو رونالدو:

بصدق أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد خلال المباراتين، وأعتقد أن لقاءنا أمام صربيا كان واحدا من تلك المباريات، التي لا تريد فيها الكرة دخول الشباك.