سعوديتان تحققان إنجازا تاريخيا في رفع الأثقال (صور)

وذكرت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنه "في أول مشاركة تاريخية للمرأة السعودية في مسابقات رياضة رفع الأثقال، انتزعت الرباعة السعودية العنود الخليفي 6 ميداليات ذهبية في بطولتي غرب آسيا وبطولة الخليج للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال والمقامة في العاصمة العمانية مسقط".
كما أعلنت اللجنة فوز الرباعة أفنان صباغ بـ6 ميداليات برونزية في بطولتي الخليج وغرب آسيا، واللتان يتنافس فيهما أكثر من 100 رباع ورباعة يمثلون 12 دولة.
*انتزعتا ١٢ ميدالية في أول مشاركة نسائية سعودية في رفع الأثقال..— الأولمبية السعودية (@saudiolympic) March 28, 2019
العنود وأفنان تخطفان الأنظار بمسقط..https://t.co/H1fCeAuh1p pic.twitter.com/IJ9ktckfjm
وأشارت اللجنة إلى أن اللاعبتين السعوديتين الخليفي وصباغ فاجأتا جميع الموجودين بالبطولة وخطفتا الأنظار بعد المستوى الكبير الذي قدمتاه من خلال الأداء الفني العالي بعد حصول العنود الخليفي على المركز الأول بمنافسات الكبار لوزن 64 كلغ في بطولة الخليج وفي بطولة غرب آسيا متفوقة على الرباعتين البحرينية والعمانية متوجة بـ6 ذهبيات بالخطف والنتر والمجموع بكلا البطولتين.
فيما تمكنت صباغ من التتويج أيضا بـ6 ميداليات برونزية بالبطولتين بعد مشاركتها في منافسات الكبار لوزن 55كلغ.
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