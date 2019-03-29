سعوديتان تحققان إنجازا تاريخيا في رفع الأثقال (صور)

حققت سعوديتان إنجازا تاريخيا في لعبة رفع الأثقال، وذلك بعد أن فازت كل منهما بـ6 ميداليات في بطولة غرب آسيا وبطولة الخليج للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال، والمقامتين في العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنه "في أول مشاركة تاريخية للمرأة السعودية في مسابقات رياضة رفع الأثقال، انتزعت الرباعة السعودية العنود الخليفي 6 ميداليات ذهبية في بطولتي غرب آسيا وبطولة الخليج للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال والمقامة في العاصمة العمانية مسقط".

كما أعلنت اللجنة فوز الرباعة أفنان صباغ بـ6 ميداليات برونزية في بطولتي الخليج وغرب آسيا، واللتان يتنافس فيهما أكثر من 100 رباع ورباعة يمثلون 12 دولة.

*انتزعتا ١٢ ميدالية في أول مشاركة نسائية سعودية في رفع الأثقال..

العنود وأفنان تخطفان الأنظار بمسقط..https://t.co/H1fCeAuh1p pic.twitter.com/IJ9ktckfjm — الأولمبية السعودية (@saudiolympic) March 28, 2019

​وأشارت اللجنة إلى أن اللاعبتين السعوديتين الخليفي وصباغ فاجأتا جميع الموجودين بالبطولة وخطفتا الأنظار بعد المستوى الكبير الذي قدمتاه من خلال الأداء الفني العالي بعد حصول العنود الخليفي على المركز الأول بمنافسات الكبار لوزن 64 كلغ في بطولة الخليج وفي بطولة غرب آسيا متفوقة على الرباعتين البحرينية والعمانية متوجة بـ6 ذهبيات بالخطف والنتر والمجموع بكلا البطولتين.

فيما تمكنت صباغ من التتويج أيضا بـ6 ميداليات برونزية بالبطولتين بعد مشاركتها في منافسات الكبار لوزن 55كلغ.