"واتساب" تطلق خاصية "الظلام السرية"

تسارع تطبيقات الهواتف إلى اعتماد ميزة "الوضع الليلي" أو "الوضع المظلم"، وهو ما يبدو أن واتساب لا تريد أن تكون بعيدة عنه.

وكشف الموقع الإلكتروني "WABetaInfo"، أمس الخميس، عن أن ميزة وضعية "الظلام" السرية ظهرت على الإصدار التجريبي من تطبيق "واتساب" في هواتف "آندرويد".

© REUTERS / Thomas White "واتساب" يطور أداة جديدة تخص الصور

وأوضح الموقع أنه يمكن من الآن للمستخدمين تحميل هذا الإصدار الجديد من تطبيق المراسلة، لاختبار أحدث الميزات التي تعمل عليها الشركة، قبل أن تقرر طرحها في الإصدار الرسمي.

وأوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء أول أمس، أن ظهور الميزة الجديدة ستسهل استخدام "واتساب" في الليل، وفي حالات الإضاءة المنخفضة، وهو ما سيأتي عبر الإصدار التجريبي "2.19.82"، ولكنها ليست متاحة لجميع المستخدمين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن تعمل وضعية "الظلام" على تحسين تجربة المستخدم، وتقليل معدل استهلاك البطارية؛ من خلال تفعيل الخلفية السوداء في واتساب. وذلك كله رغم أن "واتساب" ما تزال تعمل على هذا التحديث للتأكد من خلوّه من الأخطاء المحتملة.

ويشار إلى انه مطلع الشهر الحالي، أعلن "فيسبوك" إطلاقه ميزة "الوضع المظلم" في الماسنجر؛ للتخفيف من عبء الدردشة مع الأصدقاء فترات طويلة، على أن تظهر هذه الميزة رسمياً في تحديث برنامج "ماسنجر"، خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستكون متاحة للجميع في الإعدادات، كما يقول "فيسبوك".