"طائرات دون طيار" تضاف إلى قائمة موظفي الطب الأمريكية

وذكرت شركة UPS الأمريكية أنها لجأت إلى التكنولوجيا من أجل توفير الوقت على المرضى ومساعدتهم في علاجهم، عبر إيصال تحاليل الدم الخاصة بهم إلى المختبر بأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل أن تحافظ العينة على سلامتها، ولا يصيبها أي تغيير. وذلك بحسب قناة "العالم".

وبدأت الشركة الأمريكية في استخدام "طائرات دون طيار/الدرون"، في مدينة رالي، الواقعة في ولاية نورث كارولينا، وذلك من أجل اختصار عملية نقل الدم بين العيادة والمختبر من 30 دقيقة بالمركبة، إلى 1.5 وإلى 3 دقائق، من خلال الـ"درون"، مع الإشارة إلى أن المسافة بين العيادة والمختبر تبلغ 20 كيلو مترا.

واستخدمت الشركة "درون" من نوع Matternet's M2 quadcopter والذي يستطيع حمل عينات، يصل وزنها إلى 2.3 كغم، ويعد هذا "الدرون" أحد أفضل أنواع الطائرات دون طيار الموجودة في العالم.

ومن المتوقع أن يقوم "الدرون" يوميا بـ10 رحلات ما بين العيادة والمختبر.