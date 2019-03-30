هجوم حاد على محمد رمضان بسبب ظهوره العاري على المسرح

أشعل الفنان المصري، محمد رمضان، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره عاريًا على المسرح.

وظهر محمد رمضان، عاريا، في حفله الغنائي الأول، الذي أحياه بمركز المنارة في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

وتداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي صور رمضان من الحفل، والتي ظهر بها عاريًا أثناء غنائه أمام الجمهور، مؤكدين أن اعتلائه المسرح بهذا الشكل أمر لا يليق به كفنان تتابعه الملايين من الجماهير.

يذكر أن حفل محمد رمضان شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر، من بينهم: ماجد المصري وزوجته، ودينا فؤاد والمنتج محسن جابر وحلا شيحة وإنجي خطاب وإيمي وطلعت زكريا وغيرهم.

وأطلق محمد رمضان، لأول مرة، أحدث كليباته الذي يحمل عنوان "القمر"، ليصبح جمهور الحفل هو أول من يشاهده. كما طرح أغنية جديدة، لأول مرة، أيضًا، خاصة بكأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر، في يونيو/حزيران المقبل.

يشار إلى أن أغنية "فيروس"، الأغنية الجديدة التي طرحها رمضان، تصدرت قائمة الأكثر رواجا على موقع "يوتيوب"، في أقل من 24 ساعة على طرحها.

وتمكنت أغنية "فيروس" الجديدة التي طرحها محمد رمضان، من حصد نحو 2.5 مليون مشاهدة بعد مرور 15 ساعة فقط، على طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".