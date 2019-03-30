رد فعل دموي وصادم لأب طلب ابنه الزواج من فتاة يحبها

اعترف أحد الشبان من محافظة كركوك العراقية لوالده بحبه لفتاة وطلب منه أن يزوجه إياها، فكانت ردة فعل الأب صادمة.

وذكرت موقع " السومرية " نقلا عن مصدر أمني في محافظة كركوك، أن والد الشاب أطلق النار على ابنه بعد اعترافه بحب فتاة طالبا منه أن يطلب يدها.

ويرقد الشاب حاليا في المستشفى في حالة حرجة بحسب الموقع العراقي.

وأضاف الموقع أن شرطة كركوك تلقت بلاغا مفاده إصابة شاب بطلق ناري استقر في رأسه في قضاء الدبس شمال غربي المحافظة.

وتبين بعد التحقيق والتحري أن سبب إطلاق الوالد النار على ابنه، هو طلب الشاب أن يزوجه من فتاة تربطه علاقة عاطفية معها.