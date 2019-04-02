دون جراحة... تطوير تقنية لتجميل الأنف في 5 دقائق

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "B.B.C"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن باحثين من كلية "أوكسيدنتال" الطبية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية نجحوا في تطوير تقنية ثورية لتجميل الأنف في غضون خمس دقائق فقط بدلا من العمليات الجراحية.
وأورد الموقع الإخباري "B.B.C" أن التقنية تم اختبارها بنجاح على أرنب لتصحيح أذنيه، حيث يستعد الباحثون لاختبارها على عينة بشرية.
ونقل الموقع الإخباري على لسان أحد الباحثين، الدكتور مايكل هيل، القول إنه بمجرد تمرير تيار كهربائي عبر الأنسجة من خلال الإبر الصغيرة، تصبح الأنسجة مرنة، يمكنك تشكيلها بأي شكل فيما بعد، وبسهولة.
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