فنان مصري يكشف رد فعل مايك تايسون أمام آيات القرآن

وقال سعد إنه حينما أهدى سلسلة عليها آيات من القرآن الكريم إلى مايك تايسون، أثناء توديعه في آخر يوم تصوير له بفيلم "حملة فرعون"، دمعت عينا تايسون وتأثر بشدة.
وجاءت تصريحات سعد عبر حسابه على"إنستغرام" والتي قال فيها عن تايسون:
كان شخصًا طيبًا، وأسعدني وجوده في مصر، ومعنا في الفيلم، وفي آخر يوم له في التصوير لا أعرف لماذا قررت خلع سلسلة الفيلم هذه وإهداءها له، ولما قلت له هذه مكتوب عليها قرآن كان رد فعله مدهشًا لأنه دمع وتأثر، وكان في منتهى السعادة.. وبقية الحكاية سأحكيها بعدين.
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كان شخص طيب وأسعدني وجودة في مصر ومعانا في الفيلم وفي اخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت اخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له… ولما قولت له دي مكتوب عليها قرأن كان رد فعل مدهش لانه دمع وأتأثر وكان قي منتهي السعادة وبقية الحكاية هاحكيها بعدين…،#مايك_تايسون #عمرو_سعد #حملة_فرعون #بتعرف_تعد_لحد_كام
يذكر أن الملاكم العالمي مايك تايسون كان قد وصل قبل أيام إلى العاصمة المصرية القاهرة بصحبة زوجته روبين جيفنز، للمشاركة في فيلم "حملة فرعون" الذي يتم تصويره حاليًا.
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