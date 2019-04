فنان مصري يكشف رد فعل مايك تايسون أمام آيات القرآن

View this post on Instagram

كان شخص طيب وأسعدني وجودة في مصر ومعانا في الفيلم وفي اخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت اخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له… ولما قولت له دي مكتوب عليها قرأن كان رد فعل مدهش لانه دمع وأتأثر وكان قي منتهي السعادة وبقية الحكاية هاحكيها بعدين…،#مايك_تايسون #عمرو_سعد #حملة_فرعون #بتعرف_تعد_لحد_كام

