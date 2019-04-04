بسبب صورة "سيلفي"... فريق مغربي يتجرع مرارة الهدف القاتل (بالفيديو)

تسبب التقاط صورة "سيلفي" لفريق يوسفية برشيد، المنافس في الدوري المغربي الممتاز، في حسرة كبيرة لأصحاب السيلفي.

وذهب لاعبو فريق يوسفية برشيد بالدوري المغربي الممتاز إلى التقاط صورة "سيلفي"، وذلك في مشهد طريف وغريب من نوعه، حينما قرروا الاحتفال بهدفهم في شباك منافسه، فريق مولودية وجدة، خلال مباراة أقيمت أمس ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المغربي لكرة القدم، بطريقة غير تقليدية وفريدة من نوعها، حيث توجهوا خارج الملعب لالتقاط صور "السيلفي".

أعطى انشغال فريق يوسفية برشيد بالتقاط صورة "السيلفي"، وتأخرهم في العودة إلى الملعب، الفرصة للاعبي فريق مولودية وجدة، ليردوا بهجمة مرتدة سريعة، حصلوا من خلالها على ركلة جزاء، ومنها سجلوا هدف التعادل (1-1)، وسط صدمة جماهير نادي برشيد، وحسرة لـ"أصحاب السيلفي".

ويشار إلى أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليرفع يوسفية برشيد ومولودية وجدة رصيدهما إلى 32 نقطة لكل منهما، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.