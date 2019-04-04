إطلاق منصة ألعاب على "سناب شات"

أطلق تطبيق "سناب شات" منصة ألعاب خاصة به، حسبما أعلن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في لوس انجلوس.

جاء إطلاق منصة الألعاب بالتزامن مع الكشف عن تحديثات وخدمات جديدة التي ستبدأ "سناب شات" بتقديمها مثل إدخال كاميرا الواقع المعزز AR، كما أعلن التطبيق عن تقديم محتوى أصلي وإنشاء اقتران مع التطبيقات الخارجية، بحيث سيكون من الممكن بث القصص إلى تطبيقات الطرف الثالث، حسبما ذكر موقع "ذي فيرج".

وتتميز منصة الألعاب داخل التطبيق بتقديم مجموعة ألعاب بهدف إبقاء المستخدمين داخل التطبيق لفترة أطول، ولجذب مستخدمين جدد، بحيث سيكون بإمكان المستخدمين اللعب والتنافس فيما بينهم لما يصل إلى 8 لاعبين، في حين أن المنصة ستعرض إعلانات لا تتجاوزها مدتها 6 ثوان.

وسيكون بإمكان المستخدمين مشاركة قصة سناب على حسابات تطبيقات أخرى، كما ستتيح "سناب شات" الفرصة لمشاركة المحتوى من المنصات الأخرى على القصة من خلال إمكانية مشاركة العرض المفضل من "نتفليكس"، أو المقطع الموسيقي من خدمتي أنغامي وغيرها.