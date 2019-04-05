تسجيل
01:25 05 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    تطبيق واتسآب

    يجب عليك معرفتها… 5 حيل أساسية لاحتراف استخدام "واتسآب"

    © REUTERS / Thomas White
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 01

    يعد واتسآب الآن تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، لسبب وجيه؛ يحصل على دفق مستمر من التحديثات، ويحتوي على قائمة طويلة من الميزات، كما يدعم مجموعة واسعة من الأجهزة.

    يحتوي التطبيق على الكثير من الحيل التي تجعلها يحتل هذه المكانة، ولا عجب في وصول مستخدمي التطبيق لأكثر من مليار ونصف المليار مستخدم، ولجعل التطبيق أكثر فائدة من أي وقت مضى، إليك هذه النصائح والحيل الأساسية التي تجعل منك محترفا في استخدامه.

    واتسآب
    © REUTERS / Dado Ruvic
    واتسآب يضع حدا لإزعاج الإضافة للمجموعات

    أختصارات الشاشة الرئيسية

    إذا كنت تستخدم نظام "أندرويد"، فيمكنك إنشاء اختصارات للمحادثات الأكثر استخداما لك، وجعلها تظهر على شاشتك الرئيسية؛ مفيد أن تتمكن من جعل أشخاص معينون يظهرون أمامك أكثر.

    كيف: اضغط مع الاستمرار على الدردشة لمجموعة أو شخص، وستظهر علامة تبويب.

    حدد خيار "إضافة اختصار محادثة" وستظهر الدردشة المعنية بصورة حساب الشخص على الشاشة الرئيسية لهاتفك المحمول.

    وضع المتخفي

    لا يمكنك التهرب بعدم الرد على الرسائل إذا كان بإمكان الأشخاص رؤية آخر مرة كنت فيها متصلا بالتطبيق، لذا قم بإيقاف تشغيل ميزة "آخر ظهور" عبر واتسآب حتى لا تظهر في وضع التخفي. لتتمكن من تجاهل الرسائل في وقت فراغك…

    كيف: يمكن تفعيل الميزة من قائمة الخصوصية، بالضغط على أيقونة "آخر مشاهدة" (Last Seen)، وإذا كنت تريد يمكن أن تتمكن من الاختباء من الجميع، أو حتى السماح لجهات الاتصال الخاصة بك فقط برؤية نشاطك.

    دعوات عامة تبدو خاصة

    إذا كنت تريد عمل إعلانا عاما — دعوة لحضور حفل ما- ، ولا ترغب في القيام بذلك على مفتوحة مثل فيسبوك أو غيره، فيبدو أن هذه الميزة، تعد الحل الأفضل.

    واتسآب
    © REUTERS / Dado Ruvic
    واتسآب يضع حدا لإزعاج الإضافة للمجموعات
    تعمل هذه الميزة بشكل جميل يشبه إلى حد كبير إرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام ميزة "بي بي سي" في البريد الإلكتروني.

    وسيتلقى المستلمين الرسالة كما لو كانت رسالة موجهة بصورة خاصة، غير مدركين لحقيقة أنك قد أرسلت الدعوة نفسها بالضبط إلى أكثر من 342 شخصا آخر!

    كيف: في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة دردشات (Chats) أسفل شريط البحث، لتجد قوائم البث.

    انقر عليها للحصول على خيار "إنشاء قائمة جديدة" من جهات الاتصال التي ترغب في وصول رسالتك إليها، والرسالة التي تريدها بشكل طبيعي.

    نسخ احتياطية لكل شيء

    يمكنك إجراء نسخة احتياطية عن بيانات واتساب الخاصة بك سواء في Google Drive أو من خلال نسخة محلية تُحفظ في هاتفك.

    تمكن النسخ الاحتياطية، التي تخزن يوميا وتلقائيا سواء في هاتفك أو "غوغل درايف" من نقل البيانات في حال انتقلت من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد آخر.

    كيف: من خلال أيقونة "الدردشات"، يمكنك النقر على زر "نسخ احتياطي" لإجراء نسخة احتياطية فوريّة، أو النقر على إجراء نسخ احتياطي في Google Drive لتحديد متى تريد أن يتكرر النسخ الاحتياطي.

    إن لم يكن لديك حساب في غوغل، معد مسبقا في هاتفك، يمكنك حينها النقر على إضافة حساب عند ظهور ذلك على الشاشة.

    انقر على النسخ الاحتياطي بحسب نوع الاتصال لاختيار نوع الشبكة الذي تريد استخدامه لإجراء النسخ الاحتياطي.

    تركيز أكثر للنص: خطوط وتأثيرات

    تطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك
    © AP Photo / Patrick Sison
    خطط فيسبوك بشأن "واتسآب" و"إنستغرام" تضع كل مستخدميها في خطر
    لإعطاء كلماتك نوعا خاصا من التركيز المطبعي، أضاف "واتسآب" مؤخرا خيارا لتخصيص النص الخاص عبر استخدام تأثيرات الخط البارز أو المائل.

    كيف: للقيام بذلك، ستحتاج إلى وضع رموز الاختيار على جانبي الكلمة أو العبارة التي تريد أن نضيف إليها المؤثر.

    للخط العريض، استخدم *علاماتي النجمة*؛ وبالنسبة للخط المائل، استخدم _الشرطة التحتية_؛ وللتصحيح، استخدم ~ علامات التِّلدة~.

    انظر أيضا:

    واتسآب يضع حدا لإزعاج الإضافة للمجموعات
    بعد تسببه في سقوط قتلى... إعلان عاجل من "واتسآب" يؤثر على نصف مليار مستخدم
    خطط فيسبوك بشأن "واتسآب" و"إنستغرام" تضع كل مستخدميها في خطر
    "واتسآب" يهدي تقنيات صوتية ومرئية "استثنائية" لمستخدميه
    "واتسآب" يزف نبأ سارا لأصحاب هواتف "آيفون"
    الكلمات الدلالية:
    واتسآب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صالون طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران Qatar Airways
    أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم
    الناتو...نادي لاجبار الأعضاء لشراء الأسلحة الأمريكية
    "الناتو"... نادي لإجبار الأعضاء على شراء الأسلحة الأمريكية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك