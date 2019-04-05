يجب عليك معرفتها… 5 حيل أساسية لاحتراف استخدام "واتسآب"

يعد واتسآب الآن تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، لسبب وجيه؛ يحصل على دفق مستمر من التحديثات، ويحتوي على قائمة طويلة من الميزات، كما يدعم مجموعة واسعة من الأجهزة.

يحتوي التطبيق على الكثير من الحيل التي تجعلها يحتل هذه المكانة، ولا عجب في وصول مستخدمي التطبيق لأكثر من مليار ونصف المليار مستخدم، ولجعل التطبيق أكثر فائدة من أي وقت مضى، إليك هذه النصائح والحيل الأساسية التي تجعل منك محترفا في استخدامه.

© REUTERS / Dado Ruvic واتسآب يضع حدا لإزعاج الإضافة للمجموعات

أختصارات الشاشة الرئيسية

إذا كنت تستخدم نظام "أندرويد"، فيمكنك إنشاء اختصارات للمحادثات الأكثر استخداما لك، وجعلها تظهر على شاشتك الرئيسية؛ مفيد أن تتمكن من جعل أشخاص معينون يظهرون أمامك أكثر.

كيف: اضغط مع الاستمرار على الدردشة لمجموعة أو شخص، وستظهر علامة تبويب.

حدد خيار "إضافة اختصار محادثة" وستظهر الدردشة المعنية بصورة حساب الشخص على الشاشة الرئيسية لهاتفك المحمول.

وضع المتخفي

لا يمكنك التهرب بعدم الرد على الرسائل إذا كان بإمكان الأشخاص رؤية آخر مرة كنت فيها متصلا بالتطبيق، لذا قم بإيقاف تشغيل ميزة "آخر ظهور" عبر واتسآب حتى لا تظهر في وضع التخفي. لتتمكن من تجاهل الرسائل في وقت فراغك…

¿Querés activar el modo "incógnito" en WhatsApp?: así se hace https://t.co/8ZRMiuGSPQ pic.twitter.com/m4rjL29VGX — Diario26 (@Diario26Oficial) February 4, 2019

كيف: يمكن تفعيل الميزة من قائمة الخصوصية، بالضغط على أيقونة "آخر مشاهدة" (Last Seen)، وإذا كنت تريد يمكن أن تتمكن من الاختباء من الجميع، أو حتى السماح لجهات الاتصال الخاصة بك فقط برؤية نشاطك.

دعوات عامة تبدو خاصة

إذا كنت تريد عمل إعلانا عاما — دعوة لحضور حفل ما- ، ولا ترغب في القيام بذلك على مفتوحة مثل فيسبوك أو غيره، فيبدو أن هذه الميزة، تعد الحل الأفضل.

© REUTERS / Dado Ruvic واتسآب يضع حدا لإزعاج الإضافة للمجموعات

تعمل هذه الميزة بشكل جميل يشبه إلى حد كبير إرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام ميزة "بي بي سي" في البريد الإلكتروني.

وسيتلقى المستلمين الرسالة كما لو كانت رسالة موجهة بصورة خاصة، غير مدركين لحقيقة أنك قد أرسلت الدعوة نفسها بالضبط إلى أكثر من 342 شخصا آخر!

كيف: في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة دردشات (Chats) أسفل شريط البحث، لتجد قوائم البث.

انقر عليها للحصول على خيار "إنشاء قائمة جديدة" من جهات الاتصال التي ترغب في وصول رسالتك إليها، والرسالة التي تريدها بشكل طبيعي.

نسخ احتياطية لكل شيء

يمكنك إجراء نسخة احتياطية عن بيانات واتساب الخاصة بك سواء في Google Drive أو من خلال نسخة محلية تُحفظ في هاتفك.

تمكن النسخ الاحتياطية، التي تخزن يوميا وتلقائيا سواء في هاتفك أو "غوغل درايف" من نقل البيانات في حال انتقلت من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد آخر.

كيف: من خلال أيقونة "الدردشات"، يمكنك النقر على زر "نسخ احتياطي" لإجراء نسخة احتياطية فوريّة، أو النقر على إجراء نسخ احتياطي في Google Drive لتحديد متى تريد أن يتكرر النسخ الاحتياطي.

إن لم يكن لديك حساب في غوغل، معد مسبقا في هاتفك، يمكنك حينها النقر على إضافة حساب عند ظهور ذلك على الشاشة.

انقر على النسخ الاحتياطي بحسب نوع الاتصال لاختيار نوع الشبكة الذي تريد استخدامه لإجراء النسخ الاحتياطي.

تركيز أكثر للنص: خطوط وتأثيرات

© AP Photo / Patrick Sison خطط فيسبوك بشأن "واتسآب" و"إنستغرام" تضع كل مستخدميها في خطر

لإعطاء كلماتك نوعا خاصا من التركيز المطبعي، أضاف " واتسآب " مؤخرا خيارا لتخصيص النص الخاص عبر استخدام تأثيرات الخط البارز أو المائل.

كيف: للقيام بذلك، ستحتاج إلى وضع رموز الاختيار على جانبي الكلمة أو العبارة التي تريد أن نضيف إليها المؤثر.

للخط العريض، استخدم *علاماتي النجمة*؛ وبالنسبة للخط المائل، استخدم _الشرطة التحتية_؛ وللتصحيح، استخدم ~ علامات التِّلدة~.