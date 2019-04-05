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    عرض هواتف سامسونغ غالاكسي فولد (Samsung Galaxy Fold) في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة 20 فبراير/ شباط 2019

    مواصفات خيالية بسرعات عالية... "الجيل الخامس" من الإنترنت يصبح حقيقة

    © AFP 2019 / Josh Edelson
    مجتمع
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    أطلقت كوريا الجنوبية شبكة إنترنت جديدة من الجيل الخامس "G5" لتصبح بالتالي أول دولة في العالم تستخدم هذه الشبكة.

    شبكة الإنترنت الجديدة التي ستحدث ثورة ضخمة في عالم الاتصالات والتقنية، ستكون محل اهتمام العديد من الدول التي ستبدأ بالاعتماد عليها لاحقا.

    كوريا الجنوبية تطلق خدمات شبكة 5G
    © AFP 2019 / JUNG Yeon-Je
    كوريا الجنوبية أول بلد في العالم يستخدم شبكة "الجيل الخامس" من الإنترنت

    دعونا نتعرف بلمحة سريعة على مزايا هذه الشبكة وخصائصها.

    الجيل الخامس "G5":

    هو الجيل التالي من التقنية الخلوية، والذي يتفوق على الشبكات السابقة، من حيث سرعة وتغطية واستجابة الشبكات اللاسلكية، إذ يعمل بسرعة أكبر بمقدار من 10 إلى 100 مرة من الاتصال الحالي للهواتف الذكية، بل وأسرع من أي شيء يمكن الحصول عليه، وذلك بفضل استخدامها لطيف فائق الترددات العالية بنطاق أقصر، ولكن بقدرة أكبر لنقل بيانات ضخمة عبر الإنترنت وبجودة عالية، بحسب مانقل موقع "cnet" الأمريكي.

    تتميز شبكات "5G"، بأنها أسرع 100 مرة من شبكات الجيل الرابع 4G الحالية، ما سيجعل التواصل بين الأجهزة والخوادم أسرع بصورة كبيرة.

    وستستفيد الشركات من شبكات 5G بصورة كبيرة من تكنولوجيا نقل المعلومات وأجهزة الاستشعار عن بعد والطائرات دون طيار، التي ستطور كثيرا من قطاعات الزراعة تحديدا.

    سلبيات الشبكة:

    مبنى البرلمان في برلين
    © Sputnik .
    ألمانيا تريد بناء شبكة "الجيل الخامس" بسرعة ولكن بشكل "آمن"

    على الرغم مما ستقدمه الشبكة الجديدة الى انه وجهت لها العديد من الانتقادات، ومنها مايتعلق بمسألة التحكم بالأمن المعلوماتي.

    ففي وثيقة مسربة لمجلس الأمن القومي الأمريكي، نشرها موقع "wired"، كشفت خشية الحكومة الأمريكية من تطوير الصين لهذه الشبكة مما يعني تفوق الصين سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

    الأمر الذي دفع الحكومة الأمريكية الى تبني خطط لتطوير هذه الشبكة لمواجهة التجسس الصيني.

    وسريعا ما يتبادر الى الأذهان، هل ستكون الهواتف الذكية التي نمتلكها قادرة على العمل على هذه الشبكة؟ أو سوف نقوم بإستبدال هواتفنا الى الأحدث؟

    والإجابة هي نعم، الأمر الذي سيدفعنا لتغير أجهزتنا لأن هذه الشبكة تتطلب هوائيات ومستقبلات إشارة غير متوفرة في الأجهزة الحالية.

    الدول العربية و"الجيل الخامس":

    زراعة الأرز في إقليم كراسنودار، روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    سيطرة الإنترنت... "الجيل الخامس" سيتحكم فيما نأكله ونشربه

    تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول العربية الأولى التي ستطلق هذه الشبكة على أراضيها.

    حيث تحدث المهندس ماجد المزيد، نائب محافظ هيئة الاتصالات والبنية التحتية، بأنه من المنتظر أن يتم الإطلاق التجاري لهذه الشبكة في النصف الثاني من 2019، بحسب مانقلت صحيفة "أخبار 24" السعودية.

    وأوضح المزيد أن الإجراءات المتخذة شملت العديد من الجوانب من بينها الآتي:

    إنشاء فريق على المستوى الوطني برئاسة الهيئة ومشاركة مقدمي خدمات الاتصالات، بالإضافة لتسهيل عملية استيراد الأجهزة الخاصة بتقنية الجيل الخامس.

    وتنسيق هيئة الاتصالات مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في التعريف بالتقنية الجديدة.

    كما وأعلنت شركة الاتصالات الإماراتية عن خططها لإطلاق خدمة "الجيل الخامس" لجميع المستهلكين مع بنيتها التحتية وإطلاق شبكة جاهزة لدعم جميع أجهزة تقنية الجيل الخامس في عام 2019.

    كما تهدف الشركة إلى بناء 300 برج لتشر هذه التقنية في النصف الأول من عام 2019 ، مع إنشاء 600 موقع منها اجمالا خلال العام، مما يوفر البنية التحتية والشبكة لدعم جميع الأجهزة التي تدعم هذه التقنية التي أطلقها مصنعو الأجهزة النقالة العالمية مثل هواوي وEricsson ونوكيا وسامسونغ، بحسب مانشر موقع "arageek".

    هذا وتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كأسرع إنترنت في العالم العربي بسرعة تصل لـ54,98 ميغابايت في الثانية، وخلفها قطر والسعودية والأردن والكويت وعمان، بحسب مانشر موقع "speedtest".

    انظر أيضا:

    لأول مرة في العالم... إطلاق إنترنت الجيل الخامس "5جي"
    كوريا الجنوبية تطلق شبكات الجيل الخامس
    الكلمات الدلالية:
    ضعف انترنت, الجيل الخامس, انترنت, العالم
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