صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

وذكر موقع "المصري بلس" أن صلاح أصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في تاريخ ليفربول خلال 69 مباراة متفوقاً على فيرناندو توريس والأورجوياني لويس سواريز لاعب الريدز السابق وبرشلونة الحالي.
يشار أيضا إلى أن صلاح أصبح ثالث أسرع لاعب تسجيلاً لـ 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي بشكل عام في المركز الأول الإنجليزي ألان شيرار في 66 مباراة، وثانياً الهولندي نيستلروي لاعب مانشستر في 68 مباراة، فيما جاء صلاح ثالثاً في 69 مباراة، وتوريس رابعاً وأجويرو في المركز الخامس في 72 و81 مباراة على التوالي.
يذكر أن صلاح نجح في قيادة ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بـ3 أهداف لهدف مسجلاً هدف الفريق الثاني والذي ساهم في تحقيق الفوز، وتعتبر فترة غياب صلاح عن التسجيل هي الأكثر طوال مشواره لتتجاوز الـ 500 دقيقة دون تسجيل أهداف.
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