صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

واصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تحقيق المزيد من الأرقام القياسية وذلك بعد أن سجل هدفه رقم 50 مع ناديه ليفربول.

وذكر موقع "المصري بلس" أن صلاح أصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في تاريخ ليفربول خلال 69 مباراة متفوقاً على فيرناندو توريس والأورجوياني لويس سواريز لاعب الريدز السابق وبرشلونة الحالي.

© REUTERS / PHIL NOBLE ليفربول يعلن عن أفضل لاعب في صفوفه خلال شهر مارس

وأوضح الموقع أن صلاح تصدر رأس القائمة بـ 50 هدفًا في 69 مباراة، وجاء في المركز الثاني توريس في 72 مباراة، وجاء سواريز ثالثاً في 86 مباراة، وبعدهم روبي فولر ومايكل أوين ودانييل استوريدج في 88 و98 و103 مباراة على التوالي.

يشار أيضا إلى أن صلاح أصبح ثالث أسرع لاعب تسجيلاً لـ 50 هدفاً في الدوري الإنجليزي بشكل عام في المركز الأول الإنجليزي ألان شيرار في 66 مباراة، وثانياً الهولندي نيستلروي لاعب مانشستر في 68 مباراة، فيما جاء صلاح ثالثاً في 69 مباراة، وتوريس رابعاً وأجويرو في المركز الخامس في 72 و81 مباراة على التوالي.

يذكر أن صلاح نجح في قيادة ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بـ3 أهداف لهدف مسجلاً هدف الفريق الثاني والذي ساهم في تحقيق الفوز، وتعتبر فترة غياب صلاح عن التسجيل هي الأكثر طوال مشواره لتتجاوز الـ 500 دقيقة دون تسجيل أهداف.