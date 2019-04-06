مدينة عربية تتصدر أرخص الوجهات لقضاء يوم واحد

تعتبر مدن القاهرة ومكسيكو سيتي و أنطاليا من بين أرخص الوجهات السياحية المعتمدة ليوم واحد.

فبحسب موقع "Rumbo" فإن هذه المدن الثلاث تعد الأرخص في العالم في حال قرر السائح زيارتها ليوم واحد فقط.

© Photo / CC مدن عالمية تحاول مواجهة تحديات السياحة الجماعية

وأعتمد الموقع في تصنيفه على تكلفة الإقامة والنقل والطعام والترفيه بالإضافة للرحلات السياحية وتذاكر دخول المتاحف والحدائق العامة.

لتحتل القاهرة المرتبة الأولى من حيث النفقات حيث يمكن ان تصل النفقات الى 48 يورو ليوم واحد.

وجائت مكسيكو سيتي في المرتبة الثانية حيث يمكنك قضاء يوم عطلة بسعر 72 يورو، في الوقت الذي احتلت فيه أنطاليا المرتبة الثالثة، حيث يمكن للسائح بان يقضي يوم عطلة مقابل 75 يورو.

وضمت قائمة العشرين، مدن كبوينس آيرس، مومباي، كوالامبور وموسكو.

وأحتلت كل من مراكش وتالين قائمة أغلى المدن التي من الممكن قضاء يوم عطلة فيها حيث تصل التكلفة ليوم واحد الى 113 يورو.