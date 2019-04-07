مزود بشريحة إلكترونية ومصنوع بأيد سعودية... شاهد السجاد الجديد للمسجد النبوي

وقع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عقدا مع أحد أكبر المصانع السعودية لتأمين السجاد الجديد الفاخر للمسجد النبوي.

وقال السديس، أنه سيتم توفير عدد (٢٠٧٠٠) سجادة ومدة، صنعت وحيكت بأيد سعودية مؤهلة، بأحدث التقنيات ووفق أرقى المواصفات، يتميز بمتانة الصناعة وقوة السبك وجودة الخيوط ويتحمل الاستخدام العالي، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة شؤون الحرميين.

تشرفت شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي بتوقيع عقدٍ مع الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين وذلك لتأمين سجاد المسجد النبوي الشريف من السجاد السعودي وفق أحدث المواصفات، وأرقى مستويات الفخامة والجودة العالية. pic.twitter.com/mgY7i6k8MU — بدر عمر العبداللطيف (@B_Al3bdullatif) April 7, 2019

ويتميز السجاد بأنه مزود بشريحة إلكترونية، على كل سجادة تُقرأ بنظام إلكتروني يتضمن معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وتقادمها وانتقال عهدتها وغيرها من الخدمات والمعلومات، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.

الرئيس العام: تجديد سجاد المسجد النبوي يجسد كبير عناية الدولة بالحرمين الشريفين https://t.co/2yJN6Aqfz9 pic.twitter.com/tyoKCslRmk — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 7, 2019

وستُفرش أول دفعة من السجاد بالمسجد النبوي في شهر رمضان المقبل، بحيث تتسع كل سجادة لثلاثة صفوف.