تعرض لحادث دهس فعادت قصته مجددا... تعرف على صاحب "أغرب قضية بالمحاكم السعودية"

وتفاعل المغردون مع الحادث، وعبروا عن تمنياتهم له بالشفاء، وعادت قصته مع المحكمة إلى الواجهة مجددا، بحسب وسائل إعلام سعودية.
"أغرب قضية بالمحاكم السعودية"
وكان حيزان الحربي، قد اختلف في قضيته مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المُسنة؛ إذ كان يريد أن يبرّها ويكسب أجرها حتى تطوّر الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء.
المسن حيزان الحربي يرقد على السرير الابيض— عابره (@eabirah502) April 7, 2019
بعد تعرضه لحادث دهس، ويعد صاحب أغرب
قصة شهدتها المحاكم #السعودية التي اختلف
فيها مع شقيقه الاصغر حول رعاية والدتهما المُسنة، حيث كان يريد أن يبرّها حتى تطور الخلاف بينهما ووصل الى ساحة القضاء pic.twitter.com/PG77d9eUum
وبعد جلسات طويلة حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر؛ لتقدم سن "حيزان"، فبكى بشدة وتأثر لأن والدته ستغادر منزله، وانتشرت قصته في الأوساط السعودية عامة.
الله يشفيه ويطلع بالسلامه #حيزان_الحربي— عوض الحربي (@alalmy43434343) April 7, 2019
تعرض "حيزان"؛ لحادث الدهس في بلدة البندرية بمحافظة الأسياح وأدخل المستشفى على إثر الحادث.
حيزان الحربي صاحب اغرب قصة في المحاكم— ابو سلطان العطوي (@eN2SfjbDo5R65fX) April 7, 2019
تعرض لحادث دهس الله يشفيه pic.twitter.com/wRgcnp1y0H
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