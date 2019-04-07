تعرض لحادث دهس فعادت قصته مجددا... تعرف على صاحب "أغرب قضية بالمحاكم السعودية"

تعرض المواطن السعودي حيزان الحربي، المعروف بصاحب "أغرب قضية بالمحاكم السعودية" لحادث دهس، وقد وجد الخبر تفاعلا واسعا عبر "تويتر" ما دفع المغردين في السعودية لتذكر قصته.

وتفاعل المغردون مع الحادث، وعبروا عن تمنياتهم له بالشفاء، وعادت قصته مع المحكمة إلى الواجهة مجددا، بحسب وسائل إعلام سعودية.

"أغرب قضية بالمحاكم السعودية"

وكان حيزان الحربي، قد اختلف في قضيته مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المُسنة؛ إذ كان يريد أن يبرّها ويكسب أجرها حتى تطوّر الخلاف ووصل إلى ساحة القضاء.

المسن حيزان الحربي يرقد على السرير الابيض

بعد تعرضه لحادث دهس، ويعد صاحب أغرب

قصة شهدتها المحاكم #السعودية التي اختلف

فيها مع شقيقه الاصغر حول رعاية والدتهما المُسنة، حيث كان يريد أن يبرّها حتى تطور الخلاف بينهما ووصل الى ساحة القضاء pic.twitter.com/PG77d9eUum — عابره (@eabirah502) April 7, 2019

وبعد جلسات طويلة حكم القاضي، بأن تكون رعايتها لأخيه الأصغر؛ لتقدم سن "حيزان"، فبكى بشدة وتأثر لأن والدته ستغادر منزله، وانتشرت قصته في الأوساط السعودية عامة.

الله يشفيه ويطلع بالسلامه #حيزان_الحربي — عوض الحربي (@alalmy43434343) April 7, 2019

تعرض "حيزان"؛ لحادث الدهس في بلدة البندرية بمحافظة الأسياح وأدخل المستشفى على إثر الحادث.