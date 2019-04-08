القصة الكاملة لمحاولة انتحار سعودي من أعلى جسر ميدان القاهرة في الرياض (فيديو)

وثق مواطنون، اليوم الاثنين، محاولة شاب القفز من أعلى جسر ميدان القاهرة تقاطع طريق مكة مع طريق الملك فهد في الرياض، قرب المستشفى العسكري.

أظهرت مقاطع الفيديو محاولات رجال الأمن إقناع الشاب بالعدول عن الانتحار، وبعد عدة محاولات قام أحد رجال الأمن بإشغال الشاب.

وقام رجل أمن آخر بمباغتته من الجهة الأخرى، ليمسك به، لكنه تمكن من الإفلات من رجال الأمن وسقط من أعلى الجسر.

بيان شرطة الرياض

وعلى الفور، أصدرت شرطة الرياض بيانا أوضحت فيه تفاصيل محاولة الشاب الذي أقدم على الانتحار من أعلى الجسر.

انتحار مواطن سعودي بالرياض pic.twitter.com/S0rtzdTfRq — HAlMannai (@HAlMannai5) April 8, 2019

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري: "في تمام الساعة (١١: ٤٥) من صباح اليوم الإثنين باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة مواطن، يبلغ من العمر ٢٢ عاما الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض".

وعلى الفور تم نقل الشاب لأحد المستشفيات في محاولة لإنقاذ حياته، وكانت فرق الدفاع المدني والشرطة موجودة في الموقع.

الشاب لم يمت

وأَضاف البيان أنه بالرغم من مبادرة رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك فإنه لم يستجب لهم، للحالة النفسية التي كان عليها.

وبادر الشاب بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات في أثناء سيرها، ما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية والنفسية له، فيما حالته الصحية مستقرة.