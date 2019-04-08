ترأس أول وفد رسمي يزور واشنطن... صورة "نادرة" لملك سعودي بالزي العسكري في أمريكا

نشر حساب "تاريخ آل سعود" السعودي على "تويتر" صورة قال إنها "من نوادر الصور" للملك فيصل بن عبد العزيز، أثناء زيارة إلى واشنطن.

وكانت الزيارة عام 1943، وقد ترأس الملك فيصل أول وفد لبلاده يزور واشنطن بشكل رسمي.

وقال الحساب: من نوادر الصور للملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز، وهو بالزي العسكري أثناء تفقده لأحدى الآليات العسكرية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عام 1362هـ/1943".

وأضاف أن: "ذلك عندما ترأس أول وفد سعودي رسمي يزور أمريكا بأمر من الملك عبد العزيز".

من نوادر الصور للملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز، وهو بالزي العسكري أثناء تفقده لأحدى الآليات العسكرية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عام 1362هـ/1943م، وذلك عندما ترأس أول وفد سعودي رسمي يزور أمريكا بأمر من #الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/mtfPnuCIAk — تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) April 8, 2019

الملك فيصل بن عبد العزيز ولد 14 أبريل 1906 وهو ثالث ملوك المملكة العربية السعودية وهو ثالث أبناء الملك عبد العزيز، وتولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر 1964 بعد تنحي أخيه غير الشقيق عن الحكم الملك سعود بسبب أمراضه المتعددة.