بعد اصطدامه بقطار... شاهد كلب "مخلص" يحمي جثة صاحبه

عثر على كلب مخلص بجوار جثة صاحبه بعد اصطدامه بقطار في ولاية نويفو ليون شمال شرقي المكسيك.

وكان الضحية البالغ من العمر 57 عاما يشرب الكحول بالقرب من قضبان قطار عندما لقي حتفه في الساعات الأولى من الصباح، بحسب موقع Australia News الإسترالي.

وعثر موظفو الصليب الأحمر الذين وصلوا إلى مكان الحادث على كلب الضحية ملتفا بجسده.

The heartbreaking moment a dog lies by the body of its dead owner https://t.co/ZAvPTEsPhp pic.twitter.com/bAJMSgJl0f — FirstPressNG (@firstpressNg) April 5, 2019

ووفقا للتقارير، تم إزالة الكلب بقوة من المنطقة لنقل جثة الرجل، حيث حاول الكلب عض ضابط شرطة ومسعفا حاولا إبعاده عن القضبان.

ويزعم السكان المحليون أن الرجل كان مدمنا على الكحول وأن الكلب كان يرافقه لعدة سنوات.