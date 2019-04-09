قريبا... مادونا في إسرائيل

ستشارك المغنية العالمية، مادونا، في حفل الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الذي سيقام في إسرائيل

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم، أن مادونا وافقت على المشاركة في الحفل الغنائي الأوروبي الذي سيعقد في مدينة تل أبيب، الشهر المقبل، بعد أن تعهد ثري إسرائيلي بدفع زهاء مليون دولار لها.

© AP Photo / Evan Agostini بعد تلقيها هجوما حادا بسبب أريثا فرانكلين... مادونا تدافع عن نفسها

وذكرت القناة العبرية "مكان" أنه أعلن اليوم أن المغنية الأمريكية الشهيرة، مادونا، ستشارك في حفل مسابقة الغناء الأوروبية "يوروفيجن" الذي سيقام في تل أبيب الشهر المقبل.

وقد تسنى ذلك بعد مفاوضات مطولة بين مادونا ووكلائها وهيئة البث الإسرائيلي.

وبموجب التعاقد بين الجانبين، ستتقاضى النجمة العالمية مقابل أدائها أغنيتيْن في الحفل النهائي للمسابقة الكبرى، مبلغا يقدر بأكثر من مليون دولار. على أن يتم تمويل مشاركتها في "يوروفيجن" من قِبل الثري الإسرائيلي المقيم في كندا، سيلفان آدمز.

وستكون هذه المرة الثانية التي تقدم فيها مادونا عرضا غنائيا في إسرائيل.

واختيرت إسرائيل لاستضافة المسابقة، بعد أن فازت المغنية المحلية نيتا بارزيلاي، بمسابقة العام الماضي في البرتغال، بأغنيتها "لعبة" (توي). وجرت العادة أن تستضيف الدولة الفائزة مسابقة العام التالي.

وأدى استضافة الحدث في إسرائيل إلى دعوات مقاطعة من نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، يشاركون في حملات لحث الشركات والفنانين والحكومات على عدم التعامل مع إسرائيل.