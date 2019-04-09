شاهد... ولي العهد الأردني يتناول الشاي مع الحاج أبو يوسف (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع ولي العهد الأردني مع مواطن بسيط يدعى أبو يوسف، وهما يتناولان الشاي على الرصيف.

وقد تناول ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الشاي مع الحاج أبو يوسف، في مدينة مادبا على الرصيف، بعدما دعا الحاج أبو يوسف، الأمير لتناول الشاي في مطعمه.

يذكر أن أبو يوسف هو صاحب أقدم مطعم في مدينة مادبا، حيث فاجأ الأمير الأردني، أبو يوسف بتلبية دعوته، والنزول من الموكب، بحسب شهود عيان.

وفي السياق نفسه، قام الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أمس الاثنين، بزيارة مفاجئة إلى معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، واطلع على برامج المعهد ودوراته التدريبية، التي تمكن الخريجين من الحصول على فرص عمل.