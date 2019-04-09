تركيا... أفغاني يقطع أصابع وأذني صديقته بعد رفضها الزواج منه

تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على شاب أفغاني اعترف بقتله صديقته في مدينة إسطنبول بعد أن رفضت الزواج منه، وقام بقطع أذنيها وأصابعها.

نقل موقع "سكاي نيوز" العربي عن وسائل إعلام تركية أن الشرطة التركية اقتحمت شقة في مدينة إسطنبول بعد أن اتصل الجيران للتبليغ بعد انتشار رائحة كريهة قادمة من الشقة الكائنة في منطقة "باهسيليفلر" في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وعندما اقتحمت الشرطة الشقة، عثرت على جثة المرأة على أريكة، وقد جرى قطع أذنيها وأصابع يديها، وقد وضع القاتل الأجزاء المقطوعة تحت تلك الأريكة.

وتمكنت السلطات التركية في وقت لاحق، من إلقاء القبض على مشتبه به، ويدعى زيفار فول آر، 29 عاما، وذلك بعد أن أكد سائق أنه نقل الأخير مع حقيبة كبيرة إلى تلك الشقة التي يتم تأجيرها مفروشة للسواح والزائرين.

واعترف الشاب المتهم بأنه قتل الفتاة الأفغانية ناجية أرابزاي، 25 عاما، بعد أن رفضت الزواج منه.

وقالت الصحيفة إن زيفار متزوج بالفعل ويعيش مع زوجته في إسطنبول أيضا.