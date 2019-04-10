فيسبوك تطلق خدمة جديدة للموتى

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن التقنية الجديدة ستتيح للشركة تحويل حسابات المستخدمين المتوفين إلى حسابات "نعي"، وليست حساب عادية، وذلك في إطار مسعى الشركة إلى إيقاف التجربة "الأليمة" التي تضع أقارب المتوفي في موقف حزين، مثل تنبيهات عيد الميلاد التي تذكرهم بالمتوفين، ومقترحات فيسبوك لدعوة الأشخاص المتوفين لحضور الحفلات والمناسبات.
يذكر أن الشركة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيقاف حسابات المتوفين من الظهور في صفحات "غير مناسبة"، مثل مقترحات الحفلات وتنبيه الاحتفال بعيد الميلاد، إلى جانب ذلك ستمنح فيسبوك عددا من الأصدقاء المقربين لكل شخص متوفي، حرية التحكم بالعبارات ومنشورات التعزية المنشورة على صفحة المتوفي من قبل الأصدقاء.
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