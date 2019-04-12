الإمارات تودع صيادها "الكفيف" إلى مثواه الأخير

وري علي الحسيني الثرى بعد معاناة مع المرض، وبعد مسيرة من العطاء والكفاح قدمها طوال السنوات الماضية، كانت مصدراً لإلهام وتحدي للكثيرين؛ بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
قدم المخرجان الإماراتيان، ناصر اليعقوبي وأحمد زين، فيلما سينمائيا باسم (البصرية) قبل سنوات، يتناول قصة الصياد الكفيف الراحل، حسن الحسيني، حيث شارك الفيلم في مهرجانات سينمائية عالمية.
وكان الحسيني يعتبر مهنة الصيد جزءاً من التراث الإماراتي المحلي، ينبغي التمسك بها، حيث كان يقوم صباح كل يوم بقيادة قاربه، برفقة فريق من المساعدين الذين يتحركون بتوجيهات مباشرة منه، يجوب البحر بحثاً عن أماكن تجمع الأسماك لصيدها والعودة بها إلى سوق السمك لبيعها للمستهلكين.
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